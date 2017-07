Los ecologistas denuncian que la contaminación vuelve a subir en las Cuencas

Los ecologistas denunciaron ayer que "en el segundo trimestre de este año volvió a subir la contaminación en las Cuencas de acuerdo a los datos oficiales". "A pesar de que el Gobierno de Asturias dice que la contaminación del aire está controlada y mejora, está claro que en lo que va del año no es así", aseguraron los ecologistas, que reprocharon al Principado que "de forma intencionada solo facilita en continuo los datos de la red pública, no así los datos de la red privada también esta monitorizada, no lo hace porque son peores, eso que la mayoría de las estaciones están intencionadamente mal puestas".

En el caso de las partículas de menos de 10 micras (PM10) la contaminación se incrementó en casi todas las estaciones que dan datos en las Cuencas: Sama, Riaño, Adaro y Meriñan (Langreo); Mieres, Cardeo y Santo Emiliano (Mieres); Blimea y El Entrego (SMRA); y en la de Santa Eulalia de Morcín.

En el caso de las partículas de menos de 2,5 micras (PM2,5), subió la contaminación en las 2 únicas estaciones que dan datos, La Felguera en Langreo y Cardeo en Mieres. "Hay que recordar que la estación de La Felguera es la que peores datos presenta de Asturias en los últimos años de media en este contaminante", aseguraron los ecologistas..

También hubo incremento en la presencia de dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NO2).

Por último, los ecologistas señalaron que "los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias de acuerdo a un estudio epidemiológico realizado por la consejería de Sanidad del Principado de Asturias".