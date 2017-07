Fallece en el HUCA el herido grave del accidente de tráfico de Caso

Manuel García, el hombre que resultó gravemente herido en el accidente de coche ocurrido hace una semana en Caso, que acabó con la vida de Jorge Vega Calvo, falleció ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). No pudo superar las graves heridas causadas por el accidente y que habían provocado que perdiera mucha sangre antes de poder ser atendido por los médicos de urgencias. Estaba en coma desde el suceso. García, conocido en Caso como "Manolín el de Tarna", vivía en una de las viviendas protegidas situadas junto al centro de interpretación del parque natural de Redes, en Campo de Caso. En la noche del pasado miércoles día 5 se dispuso a llevar a casa a su amigo Jorge Vega, vecino de Veneros. Lo hizo tomando la senda que une la zona del centro de interpretación con el citado pueblo. Pasado el cruce de la quesería Redes, una rueda del coche (un Citroën ZX) perdió contacto con el suelo, y acabó provocando su vuelco. La mala suerte hizo que se tratase casi de la única zona sin grandes árboles junto al vial. Estos árboles podrían haber parado el vehículo, pero en la zona por la que cayeron Manuel García y Jorge Vega no los había. De esta forma, el vehículo echó rodar a gran velocidad, cuesta abajo, por la pendiente. Vega salió despedido y Manuel García, que conducía, quedó dentro del coche, destrozado tras caer por la ladera hasta la carretera de Tarna. Los servicios de emergencias localizaron en primera instancia al conductor herido, fallecido ayer. Para hallar a Jorge Vega tuvieron que pasar más de dos horas. Desgraciadamente, "Manolín el de Tarna" no pudo superar las graves heridas que sufrió por culpa del accidente. El suceso ha conmocionado a todo el concejo.