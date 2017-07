Mieres se vuelca para donar médula

No habían dado todavía las nueve de la mañana y ya había una cola de gente esperando para entrar en el autobús de donación de médula que se había instalado a la altura del colegio Liceo de Mieres. El objetivo era encontrar un donante compatible para Álvaro García, un joven enfermo de leucodistrofia, que precisa ayuda de forma "urgente", y surtir el banco de donantes. Como viene siendo habitual, los mierenses se volcaron con esta causa y al final del día, alrededor de un centenar de personas ya se habían realizado la prueba con una extracción de sangre.

El volumen de personas durante este primer día -el autobús estará hasta el jueves en Mieres y el viernes hará parada en Turón- hizo que el personal del autobús no parase un segundo. Entre estas personas está Mónica Pulgar, médico en el centro de transfusiones de Cruz Roja, quien agradeció la solidaridad mostrada por los vecinos durante esta primera jornada. "Estamos muy contentos a pesar de no parar en todo el día, porque estas campañas conciencian a la población y la donación de médula salva muchas vidas", apunta. El autobús es el que utiliza Cruz Roja para sus campañas de donación de sangre. De hecho, además de buscar médula, también se puede donar sangre, "que también es muy importante, incluso para los transplantes de médula, porque se necesitan transfusiones para la operación".

En esta ocasión, Cruz Roja colabora con la Fundación José Carreras y el registro internacional de donantes de médula. Los interesados reciben primero información por escrito sobre lo que supone donar médula, además del consentimiento informado. Una vez que aceptan, se le extrae un tubito de sangre con el que se tipifica el tipo de tejido del donante. Toda esa información se traslada al registro internacional de donantes de médula para ver si hay compatibilidades. "La médula se oferta primero a nivel local, pero ya después se amplía a nivel regional, nacional e internacional", explica la médico.

Para Mónica Pulgar, lo más importante es "estar bien informado de lo que supone donar médula". La doctora señala que la fundación José Carreras "tiene unos vídeos en su página web donde se ve cómo se realiza la donación, siempre recomiendo visualizarlos antes de decidirse porque ofrecen mucha información". Y es que la donación de médula se realiza por dos métodos. Uno es menos agresivo que el otro, pero siempre depende de la decisión del hematólogo. "Hay que conocer cómo se realiza la donación, porque es muy duro que hayas encontrado una médula compatible y que al final se eche para atrás al conocer el proceso", subraya.

Donantes

Entre los futuros donantes había, sobre todo, muy buenas intenciones, aunque no todos conocían cómo se llevaba a cabo el proceso. Entre estas últimas se encontraba Rosa María Rodríguez. "Quiero ayudar en todo lo posible porque conozco el caso de primera mano, aunque no tanto sobre el proceso de la donación", aseguraba. María Fernández, por su parte, también hacía cola para demostrar "que los jóvenes somos solidarios, siempre que se pueda ayudar, ahí estaré". Otra de las donantes era Agustina Lucas, madre de Shamira Alonso, una niña que sufre una serie de enfermedades que no le permiten moverse ni mantenerse en pie por sí misma. "Me están ayudando mucho con mi niña, cómo no voy a venir al autobús de donación", aseguraba. Montse Megido, madre de Álvaro, no cabía en sí de alegría: "Ver a tanta gente para donar es una gran satisfacción".