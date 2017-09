IU Laviana denuncia el estado de "precariedad" de la Policía Local

La plantilla de la Policía Local de Laviana está "bajo mínimos". Así lo denuncia el grupo municipal de IU al destacar que no se están cubriendo las plazas, a pesar de haber aprobado la convocatoria pública de empleo. Este estado de precariedad se traduce, como apuntó la portavoz de la coalición, Leticia Gil, en "una falta total de seguridad ciudadana en nuestro concejo". La situación de la Policía Local no es única, la coalición de izquierdas asegura que el Ayuntamiento lavianés "está totalmente paralizado, no hay actividad de ningún tipo".

El Consistorio lavianés aprobó la convocatoria pública de empleo para sumar tres nuevos puestos en la Policía Local el pasado mes de junio. En total, se trata de una plaza de subinspector y dos agentes, que se consideran dentro del grupo laboral C1. A pesar de esta tramitación, "aún no se ha hecho la convocatoria de la oferta y desconocemos si en realidad hay intención de convocarla, porque nos causa dudas". Y es que el proceso para la incorporación de un policía al cuerpo local se puede alargar, como subrayó Gil, "hasta dos años". Los elegidos tienen que realizar nueve meses de prácticas en La Morgal antes de incorporarse al puesto y "necesitan un periodo de adaptación para conocer el municipio". El problema no se queda ahí y es que la plantilla de la Policía Local va a reducirse aún más en los próximos meses con la jubilación de tres de sus miembros.

En este caso, Gil da cuenta de que la seguridad ciudadana "es fundamental para nuestro concejo y nos encontramos totalmente desprotegidos por la incompetencia y dejadez del equipo de gobierno". Aquí aluden a la situación del alcalde, el socialista Adrián Barbón, "que está plenamente dedicado a su actividad personal de campaña para acceder a la secretaría de la FSA y ha dejado el Ayuntamiento vacío e inactivo". La situación no es nueva para la coalición de izquierdas que asegura que "año tras año están abandonando el concejo en todos los sentidos, con una gran dejadez y sin buscar soluciones".