Los vecinos de Sotrondio reclaman celeridad para construir el nuevo centro de salud

La asociación de vecinos "San Martín" de Sotrondio pide que la dirección general de Vivienda inicie "lo antes posible" los trámites para ceder a la Consejería de Sanidad la parcela en la que se construirá el nuevo centro de salud para echar a andar el proyecto. Así lo aseguró el presidente del colectivo vecinal, Manuel Turrado, que mantuvo el pasado mes de marzo una reunión con responsables regionales de Sanidad. "Su compromiso fue que la construcción del centro de salud comenzará en un plazo de dos años desde que tengan la disponibilidad de los terrenos", señaló.

"Esperamos que se cumplan estos plazos ya que es urgente para los vecinos disponer de un nuevo centro de salud", añadió Turrado. El Gobierno regional prevé que el edificio, que tendrá tres plantas, integre la fachada del antiguo Teatro Virginia. Esa no es la ubicación que demandaba inicialmente el colectivo vecinal pero dada la necesidad apoyan que se levante en ese solar. Inicialmente planteaban que su destino fuese un centro cultural. Pero, dijo el presidente de la asociación de vecinos "San Martín", "no podemos empezar ahora de cero y por eso apoyamos la ubicación elegida".

El actual centro de salud, indican los vecinos, "no reúne las condiciones necesarias" aunque cuando fue construido, hace 45 años, "estaba a la vanguardia". "Se necesita mayor espacio y con ellos pedimos que diversos especialistas que no tenemos ahora pasen consulta durante unas horas a la semana. Así los vecinos no tendrían que desplazarse fuera de Sotrondio", aseguró Manuel Turrado. La tramitación urbanística y administrativa de la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Sotrondio, que prevé también la construcción de nuevas viviendas, finalizó tras la aprobación definitiva por parte de la corporación municipal de San Martín del Rey Aurelio en el pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles.

Con este acuerdo de la sesión plenaria concluye la tramitación del plan, que fue modificado el año pasado para incrementar la superficie inicial destinada a la parcela que se había reservado para el nuevo centro de salud con 200 metros cuadrados más de los previstos en cada planta. De esta forma se atendía a la solicitud de la Consejería de Sanidad, que planteó edificar un centro mayor con mejores instalaciones y medios. Este departamento regional tendrá que redactar plan funcional y, posteriormente, el proyecto del futuro centro sanitario de Sotrondio.