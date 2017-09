La consejera de Desarrollo Rural defiende la concesión de ayudas "Leader"

La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, defendió ayer en el Parlamento regional, en respuesta a una pregunta de Podemos, el sistema de concesión de subvenciones del programa "Leader". La formación morada reclamó detalles sobre el proceso de concesión de ayudas del "Leader" para los concejos del Alto Nalón. La diputada Paula Valero aludió a "las dudas sobre la imparcialidad, publicadas por diferentes colectivos y recogidas por la prensa, respecto al informe emitido por la junta directiva para las ayudas, denunciando que un 60 por ciento de las ayudas no productivas M06.4 podrían ir para un proyecto relacionado con un familiar (la esposa) del vicealcalde de Laviana, miembro de la comisión de dirección de ese mismo 'Leader'".

"No es la primera vez que hablamos de la falta de transparencia de los programas 'Leader'", señaló la parlamentaria de Podemos. "Pensábamos que iba a cambiar pero no fue así", añadió. Considera Valero que "la falta de transparencia obliga a poner en duda la gestión". También se dirigió al alcalde de Laviana, Adrián Barbón, y le pidió que "no guarde silencio en una situación de presunta irregularidad que afecta a su concejo". "Ponemos en duda la ética en el proceso porque no conocemos los criterios de valoración", dijo.

La consejera de Desarrollo Rural indicó que "los criterios de valoración son cuantificables y conocidos". "El sistema es transparente", aseveró María Jesús Álvarez. En la concesión de subvenciones en estos programas "sólo se puede actuar desde el respeto a criterios de objetividad y no es posible la discrecionalidad".

La junta directiva del plan "Leader" del Alto Nalón defendió semanas atrás la "imparcialidad" y "legalidad" del procedimiento para proponer los proyectos beneficiarios de las ayudas. Días después, el Gobierno regional defendió el "trabajo" y la "honestidad" de la junta directiva y de la comisión de valoración del plan "Leader" del Alto Nalón a la hora de elaborar el listado de proyectos que optan a las subvenciones del programa de la primera convocatoria de 2017.