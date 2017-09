Cenera, un mercáu sin techo

El mercáu asturianu de Cenera cerró ayer sus puertas tras reunir a más de medio centenar de puestos de artesanía. Tanto la jornada del sábado como la de ayer domingo se saldaron con un gran balance de visitantes. Y es que el evento es desde hace años una cita con numerosos adeptos y sirve además de antesala a la celebración de la popular romería de los Mártires, que se celebrará en Insierto el próximo 27 de septiembre.

La actividad festiva en Cenera arrancó ayer al mediodía con pasacalles y música de gaita. A las doce y media hubo misa en asturiano, que dio paso a las actuaciones de la banda "Villa de Mieres" y del grupo folclórico "Prau Llerón". No faltaron los juegos tradicionales dedicados a los más pequeños. Todo antes de comer. No escasearon las empanadas, los bollos preñaos y los tortos. La música siguió toda la tarde, ya que la actividad no cesó hasta ya entrada la noche, cuando poco a poco Cenera fue recuperando la calma tras un intenso fin de semana en el que prácticamente toda la localidad se vistió con trajes tradicionales.

La organización calificó ayer esta edición del mercáu como "un éxito" de participación y asistencia. Este año el evento ha contado con una cita especialmente emotiva. Y es que el sábado dos vecinos del pueblo, Argentina Losa y José González, renovaron sus votos matrimoniales en Cenera tras 65 años juntos.

Cenera ha permanecido durante todo el fin de semana engalanada. La localidad, además fue sometida el pasado verano a una mejora estética que permitió renovar buen parte del viejo empedrado del pueblo. "La localidad ha quedado preciosa y cuando te temes por las caleyas parece que viajes en el tiempo", señaló ayer Marta Alonso, una langreana que asegura que casi todos los años asiste al mercáu. La semana que viene será Insierto quien reclame el protagonismo con la celebración de los Mártires.