Podemos reclama que la gestión del centro "Stephen Hawking" sea pública

El grupo parlamentario de Podemos reclama la puesta en funcionamiento del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas Stephen Hawking de Langreo "con gestión pública". El equipamiento construido en Barros tiene que cumplir con los dos fines para los que fue concebido: "el tratamiento rehabilitador y asistencial y el desarrollo de formación, estudio e investigación científica", destaca la formación. Podemos presentó la pasada semana una proposición no de ley en la Junta pidiendo la apertura sea "inmediata" del centro, que fue aprobada por el pleno.

La formación morada se suma "a la reivindicación de la Asociación SOS Ictus de Asturias, que en su labor de informar, asesorar y ayudar a familias y personas afectadas por esa enfermedad ha puesto en marcha una campaña con la que lleva ya recogidas más de 4.200 firmas exigiendo la entrada en funcionamiento urgente del centro", asevera. La construcción del equipamiento finalizó recientemente tras ocho años y 15 millones de euros de inversión.

Defiende Podemos que "construir un equipamiento con dinero público para un fin de interés público sin llegar a darle uso no tiene otro nombre que despilfarro, que es también una forma de corrupción". Además, añade, la gestión "debe ser pública" ya que el centro fue levantado con "el dinero de la ciudadanía y no puede ser que se convierta en un nicho de negocio privado en el que los costes corran por cuenta de las arcas públicas pero los beneficios no".

Podemos defiende que el equipamiento sea, recalca, "un centro de investigación que convierta a Asturias en un referente no sólo en el tratamiento rehabilitador de patologías como la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), la esclerosis múltiple, el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurológicas, sino también en el estudio y formación en estas patologías".