"Nunca me imaginé llegar a la selección"

"Entrenamos cuatro días por semana, en pista con patines y gimnasio, además del partido del fin de semana". Esa es la rutina de la lenense Marta González Piquero, bicampeona del Mundo con la Selección Española de hockey sobre patines, que ayer fue recibida con honores en el Ayuntamiento de Lena. Una cita en la que, además, se demostró el compromiso municipal con este deporte que cuenta con tanta afición en el concejo y que recibirá 12.000 euros.

González Piquero, de 19 años, comenzó su afición al hockey cuando sólo tenía seis en el colegio El Pilar de Pola de Lena. "El coordinador de El Pilar iba por los centros educativos buscando niños para que se apuntasen al hockey, así que decidí probar y me gustó", explicaba ayer esta joven. Antes del hockey ya lo había intentado con el fútbol y la natación, pero ninguna de ellas le dio tantas alegrías como la primera. Años más tarde, con 15 años, pasaría al que es su equipo actual, el Hostelcur Gijón; después llegó la selección Española. Fue hace dos años cuando recibió la llamada para participar en la preselección, pero no entró hasta el año pasado. "Estar en la selección era mi sueño, pero nunca me imaginé que fuera a llegar", aseguraba. Sin embargo, "con trabajo y esfuerzo, acabó llegando". Otra aspiración, aunque de momento imposible, es participar en los Juegos Olímpicos. Y es que el hockey sobre patines no está reconocido todavía como deporte olímpico. La alternativa para esta disciplina son los Roller Games, una especie de olimpiadas dedicadas a los deportes sobre ruedas, donde González Piquero logró su último triunfo con la selección española. La cita, que es bianual, fue en China. Barcelona los acogerá dentro de dos años.

El hockey sobre patines es, sin duda, uno de los deportes con más aficionados en Lena, sin desmerecer al fútbol o el baloncesto. "Del concejo salieron grandes jugadores y equipos", reconocía ayer la deportista, quien destacó que, además, "hay afición tanto en categorías femeninas como masculinas". Tampoco hay machismo en este deporte, como confirmó González Piquero al asegurar que "yo jugaba con casi todo chicos y nunca me sentí apartada, ni por entrenadores ni nada, siempre era una más del equipo".

González Piquero no sólo tuvo el recibimiento con honores de ayer en el Ayuntamiento. Días atrás, recién llegada de China, fue agasajada por numerosos vecinos que le demostraron su cariño. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, destacó el "talento" de esta jugadora y subrayó que, "por primera vez, mostramos un apoyo destacado al hockey con una aportación de 12.000 euros de los presupuestos".