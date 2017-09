Una lenense deja en casa a su hijo por falta de transporte escolar

Ronzón es un pequeño pueblo de Lena situado al sur del casco urbano de la Pola. Apenas hay un par de casas habitadas, desde cuya ventanas hay una espléndida vista del valle. Desde uno de estos miradores, sentado en su habitación, un chico de 15 años está viendo estos días como sus compañeros de cuarto curso de la ESO entran cada mañana al instituto Santa Cristina. Él, que siempre ha sido buen estudiante, no acude porque su madre así lo ha decidido. Victoria Rodríguez se ha cansado de que su hijo tenga que recorrer todos los días casi kilómetro y medio para llegar al punto donde lo recoge el transporte escolar.

"Llueva, nieve, sea de noche, haga frío o calor tiene que hacer el recorrido de ida y luego de vuelta sin que exista ningún motivo para ello", explica la madre del chico, que ha decidido echarle un pulso a la administración en defensa de lo que considera los derechos de su hijo. "No ira a clase hasta que se solucione y le pongan transporte. Es un buen estudiante y sabe que no está de vacaciones, que tiene que estudiar en casa, pero esto se tiene que solucionar", señala Victoria Rodríguez, que está, como se dice coloquialmente, que trina: "Yo soy de las que le hace ir al cole hasta cuando hay huelga y hasta mi hijo me dice que mucho me han tenido que cabrear para que haya tomado esta decisión", comenta.

Los problemas con el transporte comenzaron el año pasado. Si bien desde Ronzón se ve el instituto, abajo, en el valle, la distancian por carretera entre ambos puntos es de cuatro kilómetros. "El curso pasado nos dijeron que no podían venir a recoger a casa al chico porque la taxista tenía que recorrer varios pueblos y se veía obligada a realizar dos viajes, incumpliendo los tiempos máximos de espera de los niños en el instituto". Los padres de Iván Fernández, que trabajan ambos, aceptaron a regañadientes, pero este año se han plantado. "Este año ya no hay que desplazarse a tantos pueblos, pero siguen sin venir a Ronzón. No han sabido darnos un explicación por la que mi hijo tiene que desplazarse todos los días por una carretera sin arcén para ser recogido junto a contenedor de basura".