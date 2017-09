Los mineros protestan hoy en Ponferrada para exigir la compra de carbón

Los mineros volverán a salir hoy a las calles para defender el sector. Será en la localidad leonesa de Ponferrada, donde se ha convocado una gran manifestación por parte de los trabajadores de Unión Minera del Norte (Uminsa) e Hijos de Baldomero Alonso que tiene como objetivo de exigir la compra de mineral autóctono por parte de las térmicas. La marcha partirá a las once de la mañana de la avenida de Valdés.

Los mineros celebraron la semana pasada una serie de protestas ante la térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil (León), que culminarán con esta manifestación. Y es que los trabajadores verán paralizada su actividad definitivamente en caso de que el suministro de mineral nacional no se reanude de forma inmediata. De hecho, Uminsa no ha podido suministrar carbón desde enero, y la extinción de los contratos supondría la pérdida de todos sus derechos a los trabajadores, ya que no podrían acogerse a las medidas sociales, como bajas incentivadas y prejubilaciones, hasta 2018. Los convocantes esperan contar también con el apoyo político y ciudadano en esta manifestación. Su intención es propiciar que se reactive el sector, asegurar la participación del carbón nacional en el mix energético y posibilitar la firma de contratos a largo plazo con las eléctricas.