La elección de Barbón retrasa la negociación de los presupuestos municipales en Laviana

La elección de Adrián Barbón como secretario general de la FSA el pasado domingo despierta preocupación entre los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Laviana. Temen la posibilidad de que la elección del relevo de Barbón en la Alcaldía provoque que el concejo siga funcionando a "ralentí" después de las primarias socialistas y retrase los presupuestos de 2018.

Así lo expresa la portavoz de Izquierda Unida, el principal partido de la oposición. Leticia Gil, que utiliza esta expresión, "al ralentí", para definir el funcionamiento del concejo lavianés durante los últimos meses. Sobre el relevo en la Alcaldía señala que "se va notar mucho" la falta de Barbón debido a "la experiencia" que atesora el ahora líder de la FSA ya que, si bien no está segura de si el equipo del socialista "es bueno", lo que sí sabe es que "no es espectacular".

La necesidad de comenzar las negociaciones sobre los próximos presupuestos es un punto en el que coinciden todos los grupos. La portavoz del Partido Popular (PP), Cristina Alonso, apunta que "el problema ahora mismo es que hay que empezar a negociar los presupuestos" para conseguir que sean aprobados "en tiempo y forma, como el año pasado". Alonso señala que ayer mismo, durante la reunión del plan "Leader" del Alto Nalón, transmitió a Barbón que aunque la elección de su relevo es un asunto interno del PSOE debe ser hecha "a la mayor brevedad".

Desde Somos Laviana, su portavoz, Unai Castaño, va más allá en sus críticas a la marcha del Ayuntamiento que define como de "completa inactividad" desde que la dimisión de Pedro Sánchez como Secretario General del PSOE en octubre del año pasado provocara que Barbón haya estado inmerso en las diferentes campañas y precampañas de las primarias socialistas. Castaño pone el ejemplo del vencimiento del contrato de ayuda a domicilio que finalizó el pasado marzo y para el que todavía no se ha creado la mesa de contratación. "Cómo ese hay un montón de temas pendientes y colgados", subraya Castaño que acusa al PSOE lavianés de estar "más preocupado de ver donde acaba Barbón que de hacer su trabajo". El representante de Somos teme que está situación "va a prolongarse" y apunta que "va a pasar septiembre" y todavía desde el gobierno municipal no se les ha presentado "ni un esbozo" de los próximos presupuestos. Estas críticas por la paralización de la actividad municipal que hacen IU y Somos no son compartidas por PP y Foro. La portavoz popular, Cristina Alonso, asegura que no se ha notado "una diferencia especialmente reseñable" en la actividad municipal respecto a otros años. El edil de Foro Asturias, Borja Álvarez, no sabe qué "va a pasar" por lo que se encuentra "expectante" ante el relevo del Alcalde, pero sí espera que el proceso "no genere un caos que impida el funcionamiento normal de la administración".

En definitiva, entre la oposición de Laviana domina la incertidumbre sobre los tiempos que Barbón va manejar para elegir a su sucesor y si dejará cerradas las negociaciones de los presupuestos municipales para 2018 antes de dejar la Alcaldía o la tarea quedará a cargo de su relevo.