El portavoz del PSOE de Lena denuncia los anónimos insultantes que recibe en su casa

Lena se ha despertado hoy con una noticia desagradable. El portavoz socialista, Daniel Sánchez Bayón, ha anunciado en su cuenta de Facebook que se ha visto obligado a denunciar ante la Guardia Civil una serie de "cartas anónimas" que contienen insultos y que alguien deposita en el buzón de su casa: "Nunca imaginé que, en pleno siglo XXI, nadie pudiera actuar con esta falta de escrúpulos, por mucha rivalidad local con que algunos se lo tomen", ha lamentado.



En el transfondo de lo ocurrido, según el mensaje compartido en la red social, está la negativa del PSOE (fundamentada en unos informes de Secretaría) a aprobar el plan para la ampliación de Villallana. "Me insultan a mí y a mi familia, demostrando unos niveles de bajeza humana difícilmente imaginables", ha afirmado Sánchez Bayón.



Son, según ha explicado en la publicación, "ataques zafios, sólo por tener una manera de pensar y por defender unos ideales con convicción". "Ello denota claramente la falta de argumentos en el debate público de esos rivales anónimos", ha añadido.



Sánchez Bayón ha apuntado que "algún adversario local me envía anónimos, ahora por correo ordinario, dejándolos en el buzón del portal". En este sentido, ha recordado que "hace un tiempo circulaban por aquí (en referencia a Facebook) perfiles falsos que vertían con impunidad todo tipo de infamias". Esos perfiles, según ha señalado, han desaparecido.



Los anónimos que está recibiendo Daniel Sánchez Bayón son de muy mal gusto. Los mensajes hacen referencia al propio concejal y también a su familia.



"Espero que esto de la política local no siga haciendo que algnos traspasen todos los límites del respeto. Y tened la seguridad de que, por mucho que utilicen estas maniobras sucias, seguiré trabajando para tratar de resolver nuestros problemas colectivos, por sacar adelante nuestros proyectos lenenses, y por defender la concordia y la convivencia entre vecinos y vecinas, que todos lo somos", ha concluido.