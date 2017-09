El portavoz socialista de Lena denuncia las cartas con insultos que recibe en su casa

El portavoz del PSOE de Lena, Daniel Sánchez Bayón, ha denunciado ante la Guardia Civil unos mensajes anónimos que ha recibido en el buzón postal de su casa. Se trata de mensajes "insultantes" y relacionados con su gestión política. Más en concreto, con su negativa para la aprobación de los trámites para la ampliación del polígono de Villallana (decisión sustentada en informes oficiales con reparos). Sánchez Bayón afirmó ayer que "son ataques zafios, sólo por tener una manera de pensar y por defender unos ideales con convicción". El coordinador de IU, Jesús González, mostró ayer "la más enérgica condena" a estos hechos y "nuestro apoyo y colaboración, tanto a él como a su familia".

El socialista denunció su situación a través de su perfil (público) de Facebook. "Al que me deja los mensajes en el buzón, le mando un saludo y quisiera decirle que en política ni todo vale, ni todos valen", afirmó el concejal. Añadió que "con cartas anónimas no va a conseguir nada, y mucho menos que yo vaya a dejar de defender con firmeza los ideales por los que creo que merece la pena luchar". El contenido parcial de la carta, publicado en Facebook, es el siguiente: "Hay que decirle al (palabra tapada) y portavoz que esta es la CUOTA que vigilar (la de supermercados robados) en vez de poner trabas a la de Villayana". La otra parte del escrito aparece parcialmente tapada, pero "me insultan a mí y a mi familia, demostrando unos niveles de bajeza humana difícilmente imaginables".

"El escrito anónimo ya está puesto en manos de la Guardia Civil", afirma Bayón. También recuerda que hubo "una legión de perfiles falsos que hace tiempo circulaban por aquí (en referencia a Facebook) para verter con impunidad todo tipo de infamias. De repente, desaparecieron todos de golpe". Fue entonces, añadió, cuando empezaron los mensajes en el buzón. A su juicio, con un firme objetivo: "Tratar de desestabilizar al adversario político". "Jamás pensé que el ejercicio de una responsabilidad pública local con verdadera y sincera vocación de servicio como la que tengo, fuese a dar lugar a este tipo de conductas entre adversarios políticos, y menos a nivel local, en un municipio", afirmó.

Desde IU han mostrado empatía con el portavoz socialista: "Por desgracia, sabemos lo desagradable que pueden resultar cosas como estas, ya que también hemos sido víctimas de personas maliciosas que creen que todo está permitido", afirmó José González. Los desacuerdos, continuó, "hay que tratarlos en los foros adecuados y con educación, y nunca de esta forma tan rastrera". "Confiamos en que se resuelva lo antes posible", concluyó el coordinador de IU.

Mientras la Guardia Civil inicia la investigación de los mensajes, los vecinos arroparon ayer a Sánchez Bayón y a su familia. "Tened la seguridad de que, por mucho que utilicen estas maniobras sucias, seguiré trabajando para tratar de resolver nuestros problemas colectivos, por sacar adelante nuestros proyectos", comprometió el concejal.