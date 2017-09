Capturando imágenes del esfuerzo

El vecino de La Felguera Gilberto Tomás Martínez (1969, Ciaño) resultó ganador del primer premio en el segundo concurso fotográfico organizado por la "Crows Battle" de Pravia (la batalla de los cuervos), la popular carrera de obstáculos que se acaba de celebrar este septiembre.

Para este pensionista su pasión por la fotografía deportiva comenzó hace cuatro o cinco años, Gilberto no puede precisar el momento exacto, cuando coincidió durante un curso de Photoshop con un par de fotógrafos con la misma afición al trail running (correr por la montaña). Martínez, al que ya le gustaban previamente la montaña y la fotografía, empezó a combinar sus dos aficiones.

Este no es el primer galardón que obtiene este fotógrafo amateur, ya en la "Crows Battle" de Avilés de la pasada primavera se hizo con el segundo premio en su primera participación en un concurso de estas características.

Su foto ganadora en Pravia no tuvo que esperar mucho para lograrla. Como explica a LA NUEVA ESPAÑA, la tomó en el primero de todos los obstáculos de la carrera. A sólo tres metros d e la salida se encontraban los neumáticos y Gilberto Tomás Martínez simplemente se posicionó en un lateral para conseguir capturar el instante de sufrimiento de los corredores.

Conseguir una foto tan espectacular no es tan sencillo, normalmente puede llegar a hacer unas mil fotos en cada carrera de las que luego ya elige unas 150 o 200 que son las que trabaja un poco digitalmente.

Los fotógrafos de estos concursos disponen de una acreditación que les facilita la organización para poder moverse por los obstáculos y colocarse donde deseen dentro del recorrido. "Pero sin molestar a los corredores", precisa el fotógrafo.

Precisamente con los corredores protagonistas de sus fotos ganadoras tiene una historia especial. En las dos aparecen miembros del equipo de "Los Vengadores", en ésta se trata del corredor sin camiseta a la derecha de la imagen en la de Avilés era una de las componentes femeninas de la formación. Para aquellos que no conocen este mundillo, "Los Vengadores" son un equipo gallego que se encuentra entre los mejores de Europa de la especialidad.

Un pequeño mundo el de estas carreras y los concursos fotográficos donde apunta que aunque es un recién llegado ya va conociendo y teniendo "un compromiso" con muchos corredores.

El premio es "una alegría" para Gilberto Martínez, pero esta especialidad fotográfica no deja de ser un hobby. Este es el primer premio en metálico (150 euros) que consigue por lo que esto no lo hace "nada más que por afición" ya que no le supone ningún sobresueldo, sino más bien un gasto de dinero y de tiempo porque a las fotos que presenta al concurso requieren un trabajo hasta conseguir estéticas como la de "cómic" de la ganadora . Respecto a su afición dice que "siempre que puede va", pero reconoce que acude a "demasiados" de estos eventos." Son en fin de semana y hay que repartir el tiempo entre familia y hobby", concluye.