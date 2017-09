El joven de Lena sigue sin transporte a pesar del compromiso de Educación

Todas las mañanas lo mismo. Iván Fernández, un joven de 15 años de Ronzón (Lena), se levanta a las siete y se prepara para ir a clase. Sale de casa, espera, y el transporte no llega. Es la escena que se repite desde que el Consejero de Educación, Genaro Alonso, hiciese público el miércoles que el caso de este chico lenense estaba en "vías de solucionarse". Iván Fernández no va a clase desde el inicio de curso. Él y su familia decidieron que no acudiría al IES Santa Cristina de Lena hasta que el transporte le recogiera en el pueblo de Ronzón.

La parada actual está a 1,3 kilómetros de distancia, que Iván tiene que caminar a diario. Pero no es la distancia lo que preocupa a la familia, es el estado del acceso: sin aceras, estrecho y con el firme resbaladizo. "Ya no teníamos que haberlo dejado pasar el año pasado", lamenta Victoria Rodríguez, la madre del chico. Hasta junio, Iván Fernández recorrió el trayecto a diario: con nieve, con granizo, con lluvia y con calor insoportable. Este año, se plantaron: "Nos parece lamentable que nos quieran quitar todos los derechos que tenemos y que nos ahoguen de esta manera por vivir en un pueblo", afirma la madre.

El pulso con la Administración parecía haber llegado a su fin. El miércoles, el Consejero manifestó públicamente que "la solución" para Iván Fernández "parecía fácil" y argumentó que se estaba trabajando ya en la reestructuración de las rutas de transporte escolar. "No supimos nada de la Consejería, pero nos dimos por enterados e Iván sale todos los días a esperar al taxi". "Lo que no queremos es que llegue el transporte y el chaval no esté listo", añadió Victoria Rodríguez.

El anuncio del responsable regional tiene algunos matices. Fuentes de la Consejería de Educación reiteraron ayer que el problema de transporte está "en vías de solución" y que la parada de taxi se cambiará "con la mayor rapidez posible". Eso sí, de momento no hay fecha concreta para la puesta en marcha del servicio, que está tramitando el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). "Nos parece que no es tan difícil cambiar la ruta del taxi", señaló la madre de Iván. Él, que es un excelente estudiante, lleva el curso desde casa: "Mis compañeros me pasan los apuntes, no dejo de trabajar".