Rompen la luna y roban en dos establecimientos hosteleros de La Felguera

Dos establecimientos hosteleros del distrito langreano de La Felguera han sido atacados esta semana. Aunque los robos se produjeron en días distintos, todo apunta al mismo autor o autores, ya que ambos atracos se produjeron de la misma manera -con la ruptura de la luna- y el objetivo era, en ambos casos, la recaudación de la máquina tragaperras. El primero de ellos se produjo en la noche del martes al miércoles en la cafetería Urban, un establecimiento que no cuenta ni con un mes de vida. Los cacos hicieron un agujero en la luna de seguridad utilizando una tapa de alcantarilla. "No saltó la alarma", subrayan desde el bar. Una vez dentro, reventaron la máquina tragaperras y se llevaron el dinero que contenía, pero no causaron más destrozos en el bar. Algo parecido ocurrió, aunque al día siguiente, en la sidrería La Virusa. Los ladrones rompieron la luna que daba a la terraza y destrozaron la máquina recreativa, llevándose lo que había en su interior.

La Policía Nacional está investigando los robos y, aunque todavía no ha habido detenciones, se cree que los autores pueden ser un grupo organizado que ya ha llevado a cabo robos similares en otros lugares del Principado.