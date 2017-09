La Policía Nacional investiga el ahogamiento de una mujer en el Caudal

La Policía Nacional investiga el ahogamiento de una mujer en Mieres. El cuerpo fue recuperado ayer, del río Caudal, por los bomberos con base en el parque de Mieres. La investigación no está cerrada pero todo indica que se trata de un acto voluntario, que no fue un accidente, y que en la muerte no hay terceras personas implicadas.

El suceso se produjo en la senda fluvial del casco urbano, a menos de cien metros del parque de perros. Los agentes recuperaron los zapatos, una chaqueta, un bolso y una botella de agua, en la barandilla del paseo. Fue un senderista el que alertó de la presencia del cuerpo en el río. Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar, también la autoridad judicial.