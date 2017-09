Lena puede abandonar ya el plan de ajuste de Hacienda tras sanear sus cuentas

El Ayuntamiento de Lena empieza el otoño con la mejor noticia para las arcas municipales desde el inicio de la crisis: el año 2016 se cerró con un remanente de tesorería de 1,1 millones y el estado general de las cuentas municipales permite ya despedirse de las medidas del plan de ajuste del Gobierno central. La alcaldesa, Gema Álvarez, anunció ayer que el Consistorio "se ha librado de una espada de Damocles" pero avisa de que habrá medidas de contención para mantener la buena recuperación.

El Consistorio pone las cuentas sobre la mesa. A ese remanente de tesorería positivo se suman otros datos halagüeños. Como unos fondos líquidos (efectivo de disponibilidad inmediata) de 1,3 millones. El remanente de crédito asciende a 640.000 euros algo que, según fuentes municipales, "refleja que se gastó menos de lo previsto en el presupuesto". "Contamos con un superávit presupuestario, así como una capacidad de financiación de unos 150.000 euros", afirmó la máxima dirigente local.

Atrás parecen quedar los peores años de la crisis. En 2010, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un déficit de tres millones de euros. Había entonces 2,8 millones de euros en facturas impagadas a proveedores. El Ayuntamiento se endeudó, con el objetivo de saldar la deuda, pero con unas condiciones estrictas que se incluyeron en el plan de ajuste del Gobierno central.

El Ministerio de Hacienda dio luz verde al documento presentado desde el Ayuntamiento, en el año 2012. En el capítulo de ingresos, la tasa que se veía más afectada era el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: alcanzó un tipo del 0.82. El Ayuntamiento también aumentó la "viñeta" de vehículos, con un incremento del cinco por ciento en todos los tramos, y se revisaron los vados. También se impuso una tasa por el mantenimiento del cementerio, con la que se preveía recaudar 15.000 euros. En el capítulo de personal, el más afectado, Lena preveía ahorrar 340.000 euros.

El plan de ajuste era revisable. La Alcaldesa confirmó ayer que "como consecuencia de disponer de un ahorro neto positivo y el cumplimiento de la regla del gasto, desaparece la obligación de elaborar el plan de saneamiento financiero y el plan económico financiero". Entre otros capítulos que también se cumplen, la deuda viva del Ayuntamiento no supera el límite del 110 por ciento de los ingresos liquidados. "Es más, no llega al cincuenta por ciento", añadió la regidora de Lena.

La alegría es contenida y, de momento, nada de echar las campanas al vuelo. Según Álvarez, "aunque ya no exista esa obligatoriedad de cumplir con el plan, no podemos olvidar que la situación económica sigue siendo complicada y que tenemos que ser contenidos para no desequilibrar otra vez la balanza". Anuncia ya que "estamos en disposición de seguir haciendo obras y mejoras en el concejo, ya que disponemos de dinero para invertir".

"Responsabilidad" es el término que más repite la Alcaldesa cuando habla de la gestión económica del Ayuntamiento. Y dentro de esa responsabilidad, a su juicio, está llevar las cuentas al día: hace unas semanas, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) aprobó los presupuestos de 2017. También este año se presentaron las nuevas tasas, aunque la mayoría de los precios públicos se mantuvieron congelados". Gema Álvarez se comprometió ayer a seguir trabajando en la misma línea: "Tratamos de hacer una gestión eficiente de los recursos, y así queremos continuar durante todo el mandato". Buena prueba de que las cosas se hacen bien, añadió la regidora, es "el balance de las cuentas anuales municipales de 2016".