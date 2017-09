"Es la tercera vez que se inunda el sótano, tememos que las casas caigan"

Los vecinos del número 24 del barrio Santa Cristina de Pola de Lena despertaron en la madrugada de ayer con una noticia alarmante: el sótano estaba inundado. Es la tercera vez que ocurre en menos de un mes y siempre por el mismo motivo, la rotura de una tubería en la calle Luis Menéndez Pidal. Marcelino Coro, uno de los afectados, afirmó ayer que temen que las inundaciones causen la caída del edificio. Culpa de lo ocurrido al Ayuntamiento y a Aqualia: "Los responsables de la empresa ni siquiera se acercan al portal", lamentó.

Sí se acercó ayer al lugar el concejal de Obras, Jesús Fernández: "Tenemos prevista una reunión mañana (por hoy) para buscar una solución definitiva", afirmó. "Buena falta hace", claman los vecinos. La primera avería en la red de aguas se produjo en la madrugada del 20 de agosto: "Nos llamaron a las tantas de la mañana para avisarnos y tuvimos que salir", afirmó Coro. Ya por la mañana, el domingo, las obras de reparación afectaron a una tubería del gas. Según Marcelino Coro, "como hicieron una auténtica chapuza, tuvimos que salir de casa por el riesgo y estar fuera de nueve de la mañana a una de la tarde".

El fin de semana siguiente, repitieron sobresalto. En la noche del sábado al domingo (del día 26 al 27 de agosto), los vecinos se despertaron alarmados por un ruido extraño. El agua estaba otra vez en el sótano y estuvieron achicando hasta las tres de la mañana.

Lo mismo ayer por la mañana, en torno a las ocho. "Las consecuencias de estas inundaciones ya las estamos sufriendo y tememos que vayan a más", afirmó el vecino. Las paredes están hinchadas y temen que se causen daños estructurales: "Exigimos a Aqualia y al Ayuntamiento que se hagan cargo y que busquen una solución. De lo contrario, acudiremos al Juzgado", afirmó rotundo.

La propuesta del PSOE

El portavoz del PSOE, Daniel Sánchez Bayón, acusó ayer al gobierno local (IU) de "trasladar la culpa a otros. En este caso, a Aqualia". El concejal señaló que "la tubería rota es de un material que ya no se usa, el fibrocemento, y está absolutamente envejecida". Es por eso, añadió que "no puede descartarse que las roturas sigan produciéndose en lo sucesivo porque con el desgaste de la misma se suceden los reventones". Afirmó que esta tubería no es la única de fibrocemento que hay en la Pola y, por eso, reclama un plan de inversiones "integral en la red de aguas".