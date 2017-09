La plantilla de Asla pide el apoyo de la Corporación para la ampliación

La plantilla de Asturiana de Laminados (Asla) pide el apoyo de todos los grupos de la Corporación de Lena para dar luz verde a la ampliación de las instalaciones en el polígono de Villallana. La compañía cuenta actualmente con una 123 empleados y la nueva línea de producción permitiría la creación de otros ochenta empleos. La licencia está sobre la mesa del Ayuntamiento, pero han surgido desacuerdos. El PSOE, apoyado en informes técnicos, no está de acuerdo con la tramitación y ve irregular conceder ahora el permiso, aunque matiza que sí respalda la ampliación. El gobierno local (IU) reclama unanimidad en el acuerdo, argumentando que así se han tomado las decisiones hasta ahora. No obstante, administrativamente, esa unanimidad no es necesaria.

"Desde el año 2012 la empresa viene solicitando reiteradamente la tramitación administrativa municipal correspondiente para garantizar el crecimiento y la necesaria expansión que permita su consolidación", argumenta el comité a través de un comunicado. La mejor disposición de la compañía, añade el escrito, es la permuta acordada hace unas semanas con el Ayuntamiento: Asla cedió los terrenos necesarios para el centro de salud, previa adquisición, a cambio del aprovechamiento de terrenos en el área industrial.

La plantilla señala que "para el incremento de actividad y empleo es imprescindible que se conceda, con la máxima celeridad posible, la licencia ya solicitada y que respeta el uso, el aprovechamiento y el resto de parámetros urbanísticos de la normativa actualmente en vigor". "Únicamente se solicita el cambio que permita que la ampliación pueda llevarse a cabo en una parcela que tenga continuidad con las actuales", añade el comunicado.

Los representantes de la plantilla de Asla aclaran que no buscan generar alarma. Pero matizan que "sí queremos hacer pública la decisiva importancia que tiene la normal continuidad de nuestro centro de trabajo la urgente concesión de la licencia". "No sólo para su ampliación, sino para estabilizar los 123 empleos actuales", concluyen.