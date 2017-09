Los vecinos de Mieres exigen el nuevo presupuesto, en prórroga desde 2009

Los vecinos de Mieres dicen "basta" a la falta de presupuesto en el concejo. El presidente de la Agrupación Vecinal, Arsenio Díaz Marentes, anunció ayer en el Ayuntamiento que la entidad protestará en el Pleno de este mes contra la prórroga presupuestaria en el municipio, que suma ya siete ejercicios. La reivindicación vecinal llega a colación de la elaboración de un plan de inversiones, a propuesta del gobierno local (IU), y que reúne ochenta propuestas de las distintas asociaciones del concejo.

Es un documento, afirmó Marentes, que surgió tras una reunión mantenida con el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, el 7 de julio: "Se nos informó entonces de que estaba previsto un presupuesto de 29 millones, de los que un millón se dedicaría a inversiones en la zona rural y casco urbano". "Durante el periodo vacacional, la Agrupación pudo reunir las principales reivindicaciones de todas las localidades y barrios con representación", añadió ayer. Un total de 110 mejoras, que se resumieron en 80 porque "algunas eran reiterativas".

El apartado con más reclamaciones es el de infraestructuras: asfaltado y mejora de las carreteras y accesos a localidades del municipio. También barreras arquitectónicas, red de agua y servicios. La base para su elaboración fue otra propuesta similar, redactada durante la negociación de los últimos presupuestos aprobados en Mieres. El informe, de 15 páginas, aún no está sobre la mesa de los responsables municipales. Explicó ayer Marentes que "nos falta la introducción, pero en los próximos días entregaremos este documento al gobierno local". El objetivo, añadió, es "sentarse con el equipo que nombre el gobierno local para empezar a ver esta propuesta que nosotros elaboramos".

Marentes no ocultó que "estamos un poco sorprendidos porque, si bien nosotros invertimos horas de nuestro período vacacional, a día de hoy sabemos que el presupuesto no se presentará en el próximo pleno del día 28". "Hubo una comisión de Hacienda, que es paso preceptivo, y no se llevó", añadió. Queda la puerta abierta a un pleno extraordinario, que es lo que ahora reclamarán los vecinos: "No sabemos cómo ni cuándo, vamos a reivindicarlo para que sea lo antes posible", afirmó el representante vecinal.

"Si nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ellos pueden hacerlo", clamó. Los vecinos consideran que la aprobación de los presupuestos es ya "más que una prioridad" para la buena marcha del municipio. Las últimas cuentas de Mieres datan del año 2009, dato inédito a nivel nacional. El presupuesto rondará los 29 millones de euros, casi ocho menos que el que se aprobó hace siete años y que se mantiene prorrogado.

La prórroga presupuestaria lleva meses generando polémica en el concejo. Durante el verano, hubo calma por el compromiso alcanzado entre gobierno local y vecinos: según Marentes, en aquella reunión de julio, el Vicealcalde había afirmado que el documento estaba prácticamente cerrado. "Fruto de esa reunión, nosotros hicimos todo este trabajo. Por eso ahora vamos a reclamar que se cumpla la otra parte", zanjó el representante vecinal.