Un alumno del IES Santa Bárbara se encuentra sin transporte escolar pese a tenerlo aprobado

Los padres del joven P. M. se encuentran indignados ante una situación que no pueden entender. El chaval, de 12 años, inició el pasado 13 de septiembre el curso de 1.º de la ESO en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara de Langreo, y ese fue el único día del que disfrutó del servicio de transporte escolar hasta el centro. Según explica su padre, Ubaldo Merino, cuando realizaron la matrícula para el Instituto solicitaron el servicio de transporte de taxi que les fue concedido. Los problemas empezaron con el inicio del curso. "Al traerlo del instituto el taxista nos dijo que ya no iba a venir más", relata enfadado Merino.

Las razones aducidas desde el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) es que en esa ruta son seis niños y el taxi sólo puede llevar a cinco. Estas explicaciones no convencen a los padres de P. M. que señalan que el servicio de taxi se adjudicó en agosto cuando ya se sabía que iban a ser seis los alumnos que iban a ser usuarios de la línea ya que las matrículas se realizan a primeros de julio.

Ubaldo Merino y Eva Fernández llevan al niño a clase desde entonces, pero no han parado de buscar una solución. Además, desde el CTA les comunicaron que es necesario un mínimo de tres niños para poder abrir otra ruta. Ubaldo también denuncia las "malas maneras" con las que se le trató desde el Consorcio cuando acudió a reclamar por el transporte del niño. De momento no se plantea la posibilidad, como medida de presión, de dejar a su hijo en casa como han hecho los padres de un alumno de Pola de Lena. No obstante, Merino está esperando una reunión "pendiente" con Educación a la que exige, como máxima responsable, una solución para el transporte escolar de su hijo de doce años.