El nuevo Peugeot 3008, premiado y un éxito de ventas en Lozauto

El Peugeot 3008 ha sido nombrado Car of the Year 2017 en Ginebra por un jurado compuesto por 58 periodistas europeos. El jurado ha remarcado su estilo, su diseño interior y sus prestaciones. Este prestigioso premio se une a la veintena de galardones que el nuevo Peugeot 3008 ya ha conseguido. Es el quinto vehículo Peugeot que se alza con el Car of the Year y el primer SUV en la historia honrado con este premio. El nuevo 3008 y sus compañeros de la gama SUV 2008 y 5008 se pueden ver, probar y comprar en los concesionarios Lozauto de Mieres, Langreo y Oviedo