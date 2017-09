Julio García sustituirá a Adrián Barbón y será el nuevo alcalde de Laviana

El vicealcalde de Laviana, Julio García, será el sustituto de Adrián Barbón en la Alcaldía del concejo. La propuesta fue refrendada de forma unánime por la comisión ejecutiva del PSOE local y por el grupo municipal socialista de Laviana. También fue llevada a un encuentro con los militantes del concejo, aunque no se votó en este ámbito. El Pleno para la toma de posesión se fijará en torno al 20 de octubre, según aseguraron ayer desde el gobierno local.

El relevo en la Alcaldía viene motivado por la elección de Adrián Barbón como secretario general de la Federación Socialista Asturiana hace semana y media. Ya entonces, el regidor aseguró que abandonaría su cargo municipal, aunque no indicó cuándo lo haría. El anuncio llegó ayer, así como la elección del sustituto. Barbón presentará su dimisión en el pleno extraordinario que se celebrará el próximo 10 de octubre, aunque seguirá de concejal todavía unas semanas más. Y es que el todavía alcalde de Laviana quiere votar la elección de su sustituto y deberá presidir la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) hasta que se celebre una nueva asamblea en noviembre, donde se designará un nuevo presidente.

De todas las posibilidades que había para sustituir al regidor, Julio García era el que contaba con más papeletas para lograrlo. De hecho, llevaba seis años asumiendo el papel de Barbón cuando sus "múltiples responsabilidades" no le permitían atender sus funciones. Por tanto, tiene conocimiento del funcionamiento del gobierno local y el Ayuntamiento, los proyectos en marcha y la gestión municipal.

García, por su parte, aseguraba ayer que "asumo esta nominación con humildad y por responsabilidad, contando con el apoyo de todos los concejales socialistas y de la ejecutiva municipal". El candidato afirmó que el reto que ahora afronta "es difícil, lo sé, pero también parto con una ventaja, estos seis años al frente de la vicealcaldía y coordinando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, lo que me da un conocimiento sobre la gestión municipal que garantiza que el trabajo del gobierno local no se va a parar". De hecho su primer reto será el pleno de investidura, ya que los socialistas no cuentan con mayoría absoluta en la Corporación que le convertirían automáticamente en Alcalde. Así, tienen ocho concejales frente a los nueve que suma la oposición, divididos entre cuatro para Izquierda Unida, dos para el Partido Popular, otros tantos para Somos y uno para Foro.

Mano derecha

La decisión del grupo municipal y de la comisión ejecutiva local se dio a conocer el miércoles, a las ocho de la tarde, a la militancia del PSOE en Laviana. Se llevó a cabo una asamblea en la Casa del Pueblo de la Pola donde, eso sí, no se votó la propuesta.

Julio García ha sido en los últimos años la "mano derecha", el hombre de confianza de Adrián Barbón en el Ayuntamiento, y de hecho se encargaba del "día a día" del Consistorio Entre sus responsabilidades estaba la Concejalía de Obras.