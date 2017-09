Quejas en Cardeo por la maleza acumulada en las cunetas tras las labores de desbroce

Los vecinos de Cardeo, una pequeña localidad ubicada junto a la antigua carretera que une Mieres y Oviedo, están más que cansados del tratamiento que reciben desde la administración regional. La población, que suma algo menos de un centenar de vecinos, está llena de maleza tirada debido a las labores de desbroce que el Principado realizó hace unos días en la carretera. Pero este no es el único problema, llevan una semana con problemas en la señal de televisión y, a pesar de que han llamado en numerosas ocasiones para dar cuenta de la situación, siguen sin arreglárselo.

Desde la asociación de vecinos de Cardeo aseguran que no es la primera vez que ocurre esto. "Llegan, desbrozan, pero dejan toda la maleza sin recoger, y l o peor es que se acumula donde las alcantarillas, lo que podría suponer un problema en el caso de que lloviese", destacan. Los propios vecinos se dirigieron a los operarios que realizaban los trabajos, "y nos dijeron que ya volvería alguien a recogerlo, pero al final no han hecho nada, estamos bastante enfadados".

Pero este no es el único problema que preocupa a la población de Cardeo, que también sufre desde hace una semana de problemas en la señal de televisión. "Se empezaron a ver mal algunas cadenas y avisamos de lo que ocurría, vinieron y lo dejaron peor que estaba", destacan. A pesar de que volvieron a dar aviso de lo ocurrido, todavía nadie se ha acercado hasta allí para tratar de darles una solución. "Hemos llamado al Ayuntamiento de Mieres para que nos ayuden, pero no está dentro de sus competencias, aunque sí se comprometieron a hacer de intermediarios", afirmaron con la esperanza de que sus peticiones no caigan en saco roto como parece estar sucediendo hasta ahora. "Sólo recibimos buenas palabras, pero eso no resuelve nada", sentencian.

No es la primera vez que los vecinos de Cardeo se ponen en pie de guerra para denunciar la situación que viven con la administración regional. Y es que la falta de desbroce en su carreteras supone un auténtico peligro, no sólo para el tráfico de vehículos sino también para los propios vecinos. Las quejas por la falta de desbroces en la carretera del concejo ya se hicieron visibles hace unas semanas, con diversos puntos donde la maleza ocultaba totalmente la visión en los cruces, con el consiguiente peligro para la circulación, mientras que en otros casos, llegaba a ocultar señales de tráfico o invadía la calzada.

Desde los grupos de la oposición en la Junta General del Principado se ha criticado duramente la tardanza por parte del Gobierno regional en la contratación de los servicios de desbroce. En opinión de los vecinos "ha llegado tarde y mal, porque ya que se ponen a limpiar, deberían hacerlo completamente y no dejar la maleza en las cunetas, que no arregla nada en absoluto", subrayaban ayer.