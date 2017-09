Nacho González: "Las emociones compartidas salvarán el mundo"

El Centro de Creación Escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acogió la presentación del libro de poemas "Cuaderno de guerra (y algunos apuntes para la paz)" cuyo autor es Juan Ignacio (Nacho) González. González nació en Mieres, reside en Gijón y fue cofundador en 1981 del grupo poético Cálamo. El acto contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y fue presentado por Javier García Cellino, poeta y escritor langreano colaborador en LA NUEVA ESPAÑA.

Cellino recordó que Nacho González es profesor universitario, coportavoz de Equo en Asturias y además, "el editor que confió en mí cuando le presenté un manuscrito que luego sería mi primer libro".

"Es cierto que este libro rompe un poco con la tónica de mis publicaciones anteriores en las que era más evidente la influencia de los poetas griegos del siglo XX y de la poesía arábigo-andalusí" indicó González, que explicó que hubo un periodo de su vida en el que por motivos profesionales y políticos dejó de escribir (aunque jamás de leer). En el año 2013 recuperó su tiempo propio y publicó "El cuaderno de la ceniza". A este poemario le siguieron "Cuando enero fue pasto de las llamas" y "Los años de la ira", hasta llegar al "Cuaderno de guerra", que habla de "vacíos, desahucios y pérdidas pero que también tiene sitio para la paz y esperanza".

El poeta confesó que como editor le gusta descubrir voces nuevas, "algo que no tiene que ver con que tengan que ser necesariamente jóvenes" y dijo estar totalmente de acuerdo con la afirmación de Celaya: "La poesía es un arma cargada de futuro". "Vivimos en un mundo en guerra permanente aunque quizá no tengamos esa sensación porque lo peor está ocurriendo a cinco mil kilómetros de aquí". Quizá por eso dejó patente su intención de "emocionar y conmocionar en momentos tan terribles como los que vivimos". González se mostró convencido de que un poeta no es tal "si no tiene voz propia aunque, sea estupendo que beba de otras fuentes" y aseguró rotundo que "las armas que salvarán al mundo serán las emociones compartidas".

Amante de la música, sobre todo "habaneras, los boleros y la canción asturiana", llamó la atención sobre el hecho de que "los poetas nos resistimos a entender que la poesía está saliendo a la calle pero es un hecho que el discurso político se ha transformado y el mundo de la poesía también". No faltaron referencias a autores "de masas" como Carlos Sadness o Marwan que han conseguido acercar la poesía a los más jóvenes "lo cual no deja de ser meritorio", reconoció, si bien dejó patente que "es complicado resistir al paso del tiempo y a día de hoy considero que solo Ángel González y Antonio Gamoneda lo consiguen".