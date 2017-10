Los alcaldes reclaman que el espacio protegido tenga una mayor promoción

Una mayor promoción para captar visitantes. Eso es lo que reclamaron ayer los participantes en las jornadas técnicas del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, que engloba los concejos de Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana. Los expertos dieron cuenta de la riqueza natural y paisajística del territorio e hicieron hincapié en la "oportunidad" que supone para el desarrollo de la zona. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez; y el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández, que inauguraron las jornadas, coincidieron en la necesidad de un "gran acuerdo" entre todas las partes para lograr este objetivo. Entre los presentes en este primer día también se encontraban los alcaldes de San Martín y Aller, Enrique Fernández y David Moreno, respectivamente; así como la concejala de Cultura de Laviana, Inés García.

"Estamos muy orgullosos de este espacio protegido nuestro, un recurso natural que tenemos que promocionar y ver como una oportunidad", destacaba Aníbal Vázquez, señalando que "tenemos la zona forestal más rica de Asturias, con lo que nos puede ayudar en el desarrollo de nuestros municipios". No obvió el regidor mierense las críticas a la situación actual de estas comarcas, "porque no puede ser que nos lancen el mensaje de que como se nos acabó el carbón ya no podemos hacer más, estamos empeñados en que eso no sea así y el Estado tiene una deuda con estas comarcas". Más centrado en el territorio se colocó el Viceconsejero, quien destacó que en el paisaje protegido de las cuencas "es un espacio donde la acción humana y medioambiental han generado una simbiosis". También aprovechó Benigno Fernández para elogiar estas jornadas técnicas, "sobre todo por su enfoque interdisciplinar, que supone la interacción de todos los elementos necesarios para conjugar este paisaje".

Tras la presentación, Manuel Calvo, director general de Biodiversidad en el Principado, ofreció una primera charla centrada en el marco legal. Calvo aludió a las diferentes normativas europeas, nacionales y autonómicas para la protección de los espacios naturales e hizo hincapié en la declaración de monumentos nacionales y los paisajes protegidos.