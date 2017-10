Mieres Tubos pospone hasta final de año su liquidación y apura la opción de venta

Tres meses más. Ese es el plazo que el administrador concursal de Mieres Tubos, antigua Perfrisa, se ha marcado para decidir el futuro de la compañía. El comité de empresa firmó ayer un nuevo expediente de regulación temporal de empleo hasta el próximo 31 de diciembre tras el encuentro mantenido con una firma italiana interesada en hacerse con la factoría. Por el momento, la negociación está abierta, aunque no ha trascendido nada más sobre esta operación.

El expediente de regulación afectará a los cincuenta empleados de la compañía, quienes llevan sin cobrar sus nóminas desde el pasado mes de enero. Tampoco les abonaron la mitad de la paga de Navidad del año pasado. A pesar de este aplazamiento, todo apunta a que tampoco les abonarán sus salarios hasta que no se cierre la operación con los italianos. Roberto Sierra, delegado de CC OO en Mieres Tubos, señaló ayer que "la oferta sigue en pie, eso es lo único que sabemos, pero todo indica que el administrador concursal ve viables las pretensiones de los italianos". Una opinión similar mantiene José Ángel Álvarez, delegado de UGT en la compañía, quien quiso mostrar "cierta cautela" ante lo ocurrido. El representante sindical señaló que "no es la primera vez que vivimos esta situación, y la otra vez no sacamos nada en claro, así que tenemos que ser cautelosos".

La compañía se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de agosto. El Juzgado de lo mercantil de Oviedo tramitó el auto de declaración de un concurso deudor y nombró un administrador concursal para encargarse de atender las reclamaciones de los acreedores de la empresa. En un principio, el administrador concursal fijó como fecha límite para la liquidación de la empresa a finales del mes pasado, aunque lo condicionó a la oferta de los italianos.