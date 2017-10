San Martín pide al Gobierno que aclare si financiará el centro TIC

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha finalizado la tramitación para la ampliación del centro de empresas tecnológicas del pozo Entrego pero su puesta en marcha no tiene fecha ante la falta de respuesta del Gobierno central a la petición de financiación. Este es uno de los proyectos que el Consistorio presentó para desarrollarlos con cargo a la partida prevista en el Plan Minero 2013-2018 para la reactivación de las comarcas mineras.

"Desde las comarcas mineras solicitamos inversiones pero el gobierno de Rajoy utiliza maniobras dilatorias sin dar la urgencia que tiene a estas actuaciones", señaló el alcalde, Enrique Fernández. Añadió que "no se ha comunicado nada a los territorios y eso es una ofensa". La ampliación del centro TIC de El Entrego tiene un presupuesto de siete millones de euros. El Ayuntamiento proyecta destinar el aparcamiento de la zona a la construcción de un nuevo equipamiento, similar al existente en la actualidad. Este nuevo complejo también estaría destinado a la instalación de firmas del sector tecnológico y de la innovación. De esta forma, cuando el actual edificio se llene existiría espacio para poner en marcha nuevas empresas.

El gobierno local hace hincapié en que las plazas de estacionamiento no se perderán, ya que el proyecto establece que se reubiquen en los bajos del futuro edificio. "No se puede jugar con la necesidad de los vecinos de las comarcas mineras. La pelota está en el tejado del Gobierno central y no mueve ficha", señaló Fernández, que aseguró que ha pasado "un tiempo más que prudencial para que respondan". El Principado presentó un total de setenta obras para ser financiadas con los fondos mineros.