Maraña: "Un referéndum legal se podría haber ganado hasta hace mes y medio"

Fueron muchos los mierenses que acudieron a la Casa de Cultura para escuchar al periodista Jesús Maraña con ocasión de la presentación de su libro titulado "Al fondo a la izquierda", una crónica de los acontecimientos vividos en el seno del PSOE a raíz de la llegada de Pedro Sánchez a su Secretaría General y que desembocaron en la explosión del Comité Federal en el que Sánchez fue derribado, un momento en que, según el autor, "la existencia del PSOE estuvo grave riesgo".

Maraña reconoció que el respeto que le produce el formato libro, por su perdurabilidad, y la necesidad de buscar el tiempo y el reposo necesarios, le hicieron dudar del proyecto, que llegó a abandonar durante un tiempo. "Pero el estallido del PSOE aquel 1 de octubre de 2016 hizo que me decidiera. Era ahora o nunca" declaró el periodista, que desarrolla en su obra una crónica de luchas de poder y bandos en un estado permanente desconfianza. "Los mismos que lo auparon después llenaron de piedras su camino. Pedro Sánchez logró en muy poco tiempo poner en su contra a gente que jamás se puso de acuerdo en nada hasta entonces" recordó. "Si algo aprendes con los años es que en política los intereses particulares y de grupo influyen mucho" dijo Maraña, que fija en 2010, cuando Zapatero cede a la presión exterior y acomete los primeros recortes sociales, el punto de fractura interna y de desconexión con el electorado. "Esto, unido a la irrupción del fenómeno Podemos y la falta de comprensión de lo que estaba cambiando en la calle, llevaron al PSOE a una situación límite" explicó Maraña, que entiende que la desconfianza y las trampas entre la propia izquierda imposibilitan los acuerdos que hagan posible una mayoría alternativa al PP.

"Tengo la tranquilidad de que nadie de los aludidos en el libro me ha dicho que lo que se refleja en él no sea verdad" manifestó el periodista, fundador de Infolibre y habitual de las tertulias políticas en televisión. El autor ve unos partidos políticos que no se han adaptado a los cambios habidos en la sociedad, faltos de equipos humanos competentes y con excesivas dependencias de los poderes financieros y mediáticos. "Sin buena política y buen periodismo no es posible una democracia sana" advirtió. Y en los tiempos agitados que vivimos, con una audiencia ávida de información, la última parte de la presentación se concentró en el conflicto catalán, que, según Maraña, era evitable desde hace tiempo. "Un referéndum convocado legalmente se podía haber ganado hasta hace un mes y medio. Lo que sucede es que nadie lo ha intentado" expuso el autor, partidario de consultas como las celebradas en Escocia y Quebec, que se muestra ofendido por la actual renuncia al diálogo y que ve factible otras fórmulas con encaje constitucional.

"La izquierda tiene que afrontar de una vez por todas el modelo de Estado. Ya está bien de decir una cosa en privado y otra en público" aseveró el periodista. Maraña, que considera errónea la reacción del Estado para intentar retirar urnas y papeletas y que echa de menos que en Cataluña no haya más que el relato independentista, concluyó su intervención recordando que "los ricos de este país hace tiempo que se declararon independientes de forma unilateral".