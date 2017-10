El ciclo teatral de Langreo empieza con lleno total en La Felguera con "El test"

El Ayuntamiento de Langreo decidió apostar fuerte con la programación de la cuadragésimo cuarta edición de sus jornadas de teatro, que comienzan hoy. Un cartel muy importante, con conocidas estrellas como Luis Merlo, Leo Bassi, Carmen Machi y la compañía "Yllana", que de momento no le ha salido nada mal. Y es que las jornadas están siendo un éxito de taquilla incluso antes de comenzar. De momento, la representación de hoy, "El test", con Luis Merlo y Antonio Molero, tiene el aforo completo. La venta en el resto de obras también avanza a buen ritmo.

La concejala de Cultura de Langreo, Tamara Argüelles, aseguraba ayer que "estamos muy contentos con la respuesta recibida por parte del público, ya que con esta edición de las jornadas queríamos dar un paso más allá para que se consolidasen en el calendario escénico del Principado". Argüelles también señaló que "uno de los objetivos que nos habíamos marcado es que la cultura pudiese llegar a todo el mundo sin importar su situación económica". Y es que en otros lugares el precio de las entradas de algunas de las obras que llegarán a Langreo durante estos días es mucho más elevado que en La Felguera, con precios de entre 9 y 16 euros. A pesar de esto, la edil quiso asegurar que "no se está tirando el dinero, sino que hemos ajustado las tarifas de los espectáculos todo lo posible para abrirlas a la mayoría del público".

Un aspecto a favor de las jornadas de teatro de Langreo, que se celebran en el Nuevo Teatro de La Felguera, es que todas las entradas tienen la misma distinción y, por tanto, el mismo precio. En total, son 470 las localidades que se ponen a la venta de cada espectáculo con una calidad de visión bastante similar independientemente de la butaca que se haya elegido.

En cuanto al público, aunque normalmente suele ser de Langreo y el resto del valle del Nalón, el atractivo cartel de este año ha hecho que también se interesen por él desde diferentes puntos del Principado, como Oviedo y Gijón, tal y como aseguraron desde el área de Cultura. Por cierto, aunque todavía quedan entradas para el resto de espectáculos, sí se recomienda cogerlas cuanto antes para evitar que se agoten en fechas cercanas a la representación teatral.

Las obras

Tras "El test", que comenzará hoy a las ocho y cuarto de la noche en el Nuevo Teatro de Langreo, la siguiente representación llegará el día 21, también a la misma hora, con la compañía "Yllana", que celebra sus bodas de plata con una recopilación de los mejores "sketches" y "gags" de los veintisiete espectáculos que han puesto en escena durante todos estos años. La entrada tiene un precio de trece euros.

El irreverente Leo Bassi llegará al teatro langreano el próximo día 28 a las 20.15 horas. "The Best of Leo Bassi (BOB)" se llama este espectáculo en el que el humorista repasa lo mejor de su carrera. "Veremos al Bassi más divertido, mordaz, el que más juega y se relaciona con el público", destacan desde la organización. Asistir al espectáculo tendrá un coste de nueve euros.

Una de las representaciones más esperada dentro de las jornadas será "La autora de las Meninas", que protagonizará Carmen Machi, el 5 de noviembre a las siete de la tarde. Se trata de una comedia que retrata un hipotético futuro donde la crisis financiera obliga al Estado español a desprenderse de su patrimonio artístico. Las entradas, que ya se encuentra vendidas por encima del 50 por ciento, con lo que podrían agotarse próximamente, tienen un precio de 16 euros.

Las jornadas de teatro de Langreo cerrarán su edición el 11 de noviembre con un clásico "El retablo de las maravillas" de Miguel de Cervantes. Será la compañía "Morfeo teatro" la encargada de llevar esta obra a escena a partir de las ocho y cuarto de la noche. La representación es una divertida sátira sobre las hipocresías de la España de hace cuatro siglos". La entrada tiene un coste de nueve euros.