- ¿Sí?

-Hola, tenía una llamada perdida. Soy Eduardo Bosch.

Será Eduardo Bosch porque él lo dice, pero suena al hijo ilegítimo de Eddard Stark, señor de "Invernalia" y Guardián del Norte. Eduardo Bosch es la voz de Jon Nieve a este lado del Muro, en la versión española de la serie "Juego de tronos" de HBO (adaptación de la saga de George R. R. Martin "Canción de hielo y fuego"). Este sábado estará en Mieres, en el ferial de Santullano, para participar en un encuentro con actores de doblaje que está incluido en la Feria del Coleccionismo. Cita imprescindible para "fans", porque Bosch promete: no se corta, habla un poco rápido y responde a todo. O a casi todo: aunque se confiesa seguidor a muerte de la serie, no desvela si John Nieve es su favorito.

Era la primavera de 2011 y se acercaba el invierno. Bosch abrió la puerta del estudio, un nuevo proyecto estaba sobre la mesa: "Yo nunca tengo muchos detalles de lo que voy a grabar", afirma. El director le hizo un resumen rápido: "Mira, este personaje es un 'pan sin sal'. Un chiquito que es como el mayordomo de unos señores que viven en una zona que está rodeada de hielo, 'Invernalia' se llama, y hay otros reinos y son gente un poco rara". Primera descripción del Jon Nieve del piloto, tan alejado del valiente de ahora.

"Déjame verlo", respondió Bosch. Así conoció a Jon Nieve (Kit Harington). Tuvo unos minutos para decidir cómo sonaría "se acerca el invierno" en español. Dice Bosch que en la cabeza de un buen actor de rodaje hay una suerte de armario de disfraces. Para cada personaje, hay que vestir la voz y "fotocopiar" el diálogo. Tiene un traje acelerado y divertido para Jason Segel (Marshall en "Cómo conocí a vuestra madre"), cantarín para el pájaro Mordecai ("Un show más"), burlón para Hombre Cangrejo ("Me llamo Earl")... Y muchos más. A Jon Nieve le enmascaró con un tono grave, que se hizo más seguro a lo largo de la serie.

"Jon es un antihéroe, un héroe de largo recorrido", reconoce. Añade que "cuando lo ves la primera vez, no piensas 'ahí está, el valiente' o 'ahí está, el guapo'. Se ha hecho guapo y valiente por el camino". Le ha seguido tanto, con cada "take" (cada fragmento del diálogo), que tiene una opinión rotunda sobre Harington: "Tiene una profundidad tremenda, es un tío comprometido con la interpretación. Pero creo que tiene que encontrar su sitio".

Pasaba tantas horas viendo a Jon Nieve en el estudio, que se olvidó de seguir la serie. "Fue al llegar la quinta temporada que hubo un 'boom' enorme. Mis amigos me preguntaban por la trama y yo no recordaba todo", dice, riendo. Una tarde se sentó en el sofá a ver "Juego de tronos", ya como espectador y no como actor de rodaje, y le costó mucho parar. Desde entonces es "fan", no le gusta el término "friki", y espera ansioso por la próxima temporada: "No hago conjeturas. Yo sólo veo el guión unas horas antes de que se emita".

Y con algo de prisa. Uno de los cambios que lleva peor el mundo del rodaje es la necesidad de doblar cada episodio rápido, en horas, para que los espectadores no desesperen y busquen un capítulo "pirata" con subtítulos que no siempre cuadran. "También ha cambiado la forma de rodar", añade Bosch. Había que actualizar las condiciones del trabajo, de ahí la última huelga del sector: "Terminó con algunas victorias, varias bajas y algunos heridos".

Lo que no cambia nunca, y por nada, es el cariño da siempre a sus personajes. "A Jon le quiero, claro. Estamos teniendo mucho éxito con esta serie", reconoce. Pero elude la pregunta de si es su favorito: "No insistas, es como preguntarle a una madre a cuál de sus hijos quiere más". Y sobre el encuentro entre Jon Nieve y Daenerys, en la séptima temporada, le preguntan si le gustaría haber doblado a Hurington en algo más que la voz: "Te podría decir que sí, pero luego lo lee mi mujer y me mata". Dice que no es tan valiente como Jon Nieve, pero bastan veinte minutos al teléfono para descubrir que Bosch tiene más gracia.