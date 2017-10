"Jon Nieve, yo soy tu padre"

Jon Nieve, Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Hijo bastardo de Darth Vader. Algo no cuadra, pero es fácil confundirse cuando en un recinto ferial se reúnen tantos personajes, espadas, libros y películas de las sagas más conocidas (y otras no tanto) de ciencia ficción. Y más cuando, después de las exposiciones, hay doscientos puestos con objetos -de muestra y también a la venta- para todos los gustos. Así es la VI Feria del Coleccionismo de Mieres, que se celebra este fin de semana en Santullano.

Hay sitio para todos, esto no es una batalla "friki". Pero, en esta edición, la organización (a cargo de Ocen) ha dado más protagonismo a "Juego de Tronos". La asociación Star Sagas se encarga de la exposición central, en la que hay piezas realmente llamativas. Como una capa igual que la que abriga a Jon Nieve en el Muro, o una réplica del traje que lució Tyrion Lannister en el asedio de Meereen. La que cose el vestuario de moda en Poniente es Mari Carmen Acuña: "Cada traje me lleva muchas horas y muchos vistazos a las fotos de los personajes", explica. El de Tyrion fue especialmente complicado, porque "no conseguía que las mangas quedaran rectas".

Junto a ella, un hombre se prueba la capa de Jon Nieve. Le queda como al Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Pero él es Juan Enrique Orellana, responsable de Star Sagas y ejemplo andante de que en el corazón hay sitio para mucha ciencia ficción: "Adoro 'Juego de Tronos', pero mis mejores piezas de coleccionista son de 'Star Wars'", afirma. Para demostrarlo, aún con la capa del bastardo de Invernalia, blande una espada láser: es una réplica de la de Mace Windu. La muestra de la entidad en la Feria del Coleccionismo cuenta con 300 piezas de todos los asociados. Sólo Orellana tiene en casa más de mil piezas de sus dos sagas preferidas: "Seguiré coleccionando de las dos, no tengo favorita".

Y de Invernalia al poblado vikingo que ha recreado la entidad "Hijos del Lobo" para adornar el recinto ferial con motivo de la Feria del Coleccionismo. Un espacio al que no le falta detalle gracias, en parte, a la labor de Jony. Es un experto en tallas en madera y otros trabajos artesanos con la firma "Fornleidh": "Empecé por afición y se ha convertido en una profesión que me apasiona", asegura, rodeado de un grupo de chicos vestidos de lana. El momento parece una escena de la serie "Vikings".

Los chicos de "Vikings" son muy atractivos, Luke Skywalker bien puede ser el novio perfecto y Jon Nieve es tan valiente que seguro que cae bien a su suegra. Pero si hay un hombre con licencia para conquistar, ese es James Bond. Y Eduardo Jiménez es uno de los principales coleccionistas en España del "Agente 007" (a través del "Archivo 007"). En la Feria del Coleccionismo muestra 300 piezas de las más de 1.000 que guarda en su casa de Zaragoza: "James Bond es la fantasía perfecta. Un hombre normal que lucha contra los malos, consigue a la chica y salva el mundo con elegancia", afirma. Ha llegado a pagar más de 500 euros por algunas piezas, como la reproducción de una pistola de la película "Moonraker" (1979).

La fiebre del coleccionista unió a Belén Martín y Charo Valencia. Son dos amigas de Bilbao, coleccionistas de muñecas. A Mieres han traído 180, pero tienen sus casas llenas de chicas bonitas en miniatura. La estrella de la muestra es "Lesly" porque todos los que la ven, la reconocen: es la "Muñeca de Famosa" que protagonizaba aquel popular spot navideño en el que los juguetes iban a Belén. Es la favorita de Valencia, mientras que Belén Martín está enamorada de su "Nancy" de los años setenta: "No podemos calcular las que tenemos en casa, diríamos que nuestras colecciones son infinitas".

Lo suyo quizás es nostalgia de la niñez, como la que sienten los chicos de "Asturcade". Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que está recuperando máquinas Arcade con el objetivo de crear una sala de juegos "vintage" en el centro comercial de Santullano. Daniel López, miembro de la entidad, explica que "tenemos ya ocho máquinas listas y esperamos encontrar apoyo de nuestros vecinos para seguir trabajando".

Mientras los coleccionistas admiraban sus piezas, los asistentes iban llegando al recinto ferial. Al mediodía, las instalaciones tenían ya una buena afluencia: "Venimos todos los años, nos gusta mucho chatarrear por aquí y encontrar cosas bonitas", afirmó Samanta Fernández, de Gijón, admirando una Hispano Olivetti. Junto a ella estaba Juan Huelga, su pareja, que se confiesa un enamorado de la numismática.

Como en la feria hay sitio para todos, no podía falta una réplica de "Kitt", el vehículo de "El coche fantástico". Ahora reconvertido en coche para bodas y otros eventos. Lo dicho, no hay serie friki que se les escape. "Kitt, llévame a 'Invernalia'".