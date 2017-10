Contador regresa al Angliru para rememorar su última victoria en La Vuelta

El ciclista Alberto Contador se acercó esta mañana al alto del Angliru donde rememoró su última victoria en la Vuelta Ciclista a España. El deportista compartió a través de su cuenta de la red social "Instagram" una instantánea en la que se le ve tirado en el suelo en uno de los tramos de este puerto de montaña, donde figuran dibujadas dos pistolas y las palabras "for ever" (para siempre, en inglés), que seguramente había dibujado un aficionado horas antes de la etapa ciclista con la intención de animar a los participantes en el evento deportivo. Junto a la imagen, Contador escribe "Angliru, you are so great!" (¡Angliru, eres fantástico!, en inglés), acompañado de varios "hastags" como "recuerdos", "lavuelta", "lastclimb" (última escalada), "última bala" y "querer es poder".





Que grandes sois!?????? ANGLIRU??You are so great!!!?????? #Recuerdos #LaVuelta #LastClimb #UltimaBala #QuererEsPoder Una publicación compartida de Alberto Contador (@acontadoroficial) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 6:36 PDT

La visita del deportista madrileño fue recogida por la web "Ciclismo en Asturias", donde señalaban queAntes de ir al alto del Angliru, ambos pararon en Pola de Lena donde tomaron un café, y más tarde siguieron hasta Riosa por el alto del Cordal.