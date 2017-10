El albergue de Aller ya denuncia los abandonos tras hallar un perro en la puerta

La Asociación Pro Animales de Aller ha denunciado ante la Guardia Civil el abandono de una perra de caza a las puertas del albergue, en el entorno del mercado de ganados de Cabañaquinta. No es la primera vez que ocurre, y la paciencia de los voluntarios está ya colmada: "Queremos que se abra una investigación, este espacio está para ayudar a animales perdidos y no para las manos irresponsables", afirmó Sara Prieto, una de las voluntarias.

La perrita "Tina", de raza Grifón, apareció el 9 de octubre atada a la puerta del albergue. La encontró el voluntario que estaba en el turno de mañana, en torno a las once. "Tina" es muy miedosa con las personas, pero es cariñosa con otros animales. En un principio, como durante los días previos se habían organizado cacerías, los responsables de la entidad pensaron que alguien pasaría a reclamarla. "Lo cierto es que los cazadores son cuidadosos con sus perros y siempre llevan un collar con teléfono para localizar a la familia. Pero en este caso no traía nada, y nos olía feo", afirmaron desde la asociación. Ahora saben que "Tina" no tiene microchip y, si en ocho días no aparece su dueño, la perrita pasará al programa de adopción.

"Nos sentimos desbordados y desolados ante estas irresponsabilidades, que se repiten de forma periódica. Lo mínimo es ser valientes y llamarnos para que podamos recoger al animal", afirmaron los voluntarios. En junio, con idéntica táctica, alguien abandonó a las puertas de las instalaciones a "Molly", un cruce de Border Collie. "Hera", otra perrita de caza (grifón), había aparecido atada a un árbol en la localidad de Oyanco.

La Asociación Pro Animales de Aller empezó a funcionar hace unos años, pero la actual gestión se puso al frente en febrero. Desde entonces, han recogido a 36 perros, de los que sólo 13 volvieron con su familia (tras haberse extraviado). Además, han ayudado a veinte gatos a pesar de no contar con instalaciones para estos animales. Actualmente, tienen recogidos ocho perritos: "Estamos ya al límite", afirmaron los voluntarios. Tan al límite que cuatro animales tuvieron que ser trasladados a sendas casas de acogida.

Lo que buscan con la denuncia es dar con el responsable del abandono. "La irresponsabilidad con los animales es un delito", señalaron. El protocolo de actuación correcto, en caso de encontrar un animal abandonado, es dar aviso a la Policía de Aller. Los agentes se pondrán en contacto con la entidad para cerrar la recogida.