El PP denuncia el estado de abandono en el que se encuentra Figaredo

El grupo municipal del PP denunció el estado de abandono en el que se encuentra la localidad mierense de Figaredo y culpó directamente el gobierno local de IU. Los populares destacan diversos aspectos relacionados con la falta de limpieza y mantenimiento que, el algunos casos, "pueden afectar a la seguridad de las personas". Aquí dan cuenta de la existencia de armarios con cuadros eléctricos que se encuentran abiertos, mobiliario urbano con sujeciones punzantes descubiertas a la altura de las cabezas de los niños. También dan cuenta de vallas rotas en los lugares de juego que lindan con las vías del tren, y campos de baloncesto sin canastas y tableros en riesgo de desprendimiento.

Otro aspecto destacado son alcantarillas tupidas, contenedores que no funcionan, fuentes de agua con pérdida constante y suciedad en el río Turón, entre otras quejas. No todo es competencia del Ayuntamiento, como admiten, pero en ese caso, "demuestran una total inacción por no requerir a los responsables el mantenimiento".