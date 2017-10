La Unidad de Biodiversidad acoge una charla sobre los leones en Sudáfrica

Las instalaciones de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UMIB), alojadas en el edificio de investigación del campus de Mieres, acogerán hoy la celebración de un seminario a cargo de las estudiantes de máster Ilaria Greco y Maddalena Chizzola (Stockholm University). La conferencia, que comenzará a las once de la mañana en la sala comedor de la UMIB, lleva por título "Ecological effects of lions in northern South Africa" (Los efectos ecológicos de los leones en el norte de Sudáfrica). La entidad suele realizar varias conferencias a lo largo del año donde sus investigadores relatan los avances logrados.