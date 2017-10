Zafra Lerman visitará hoy las instalaciones del campus de Barredo

La presidenta de la "Malta Conference Foundation", Zafra Lerman, acudirá hoy hasta el campus de Mieres para visitar sus instalaciones y, entre ellas, el Centro de Innovación. La entidad es una organización sin ánimo de lucro que utiliza la ciencia como instrumento para luchar por la paz, los derechos humanos y la cooperación entre países del Oriente Medio que acaba de alcanzar un acuerdo con la Universidad de Oviedo para participar en iniciativas promovidas por la organización.

Lerman es química de formación, aunque sobre todo es conocida por sus trabajos en favor de la educación y la cooperación. En base al acuerdo alcanzado con la Universidad, la presidenta de la "Malta Conference Foundation" se encuentra estos días de visita en el Principado. Así, ayer impartió la charla "Human Rights, education and peace. Contributions to the progress of humanity" (Derechos humanos, educación y paz. Contribuciones al progreso de la humanidad) en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad, en Oviedo. Hoy, además de visitar Mieres, Lerman acudirá hasta el Edificio Severo Ochoa del Campus de El Cristo, en Oviedo, donde se entrevistará con representantes de la Consejería de Educación y Cultura encargados de coordinar los programas bilingües de Primaria y Secundaria.