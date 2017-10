Mieres Tubos adeuda a sus trabajadores 700.000 euros por el impago de nóminas

La factoría de Mieres Tubos -antigua Perfrisa- acumula una deuda de alrededor de 700.000 euros con sus trabajadores por el impago de nóminas. Así lo aseguraron fuentes del comité de empresa, donde señalan que la plantilla lleva sin cobrar sus salarios desde principios de año. Los empleados consiguieron el respaldo de los tribunales para que la empresa abonara parte de esta deuda, pero su entrada en concurso de acreedores, paralizó la sentencia judicial.

La empresa, dedicada a la fabricación de barreras metálicas de seguridad y tubos de conducción, cuenta en la actualidad con medio centenar de trabajadores que están aguantando en sus puestos a pesar de no cobrar un sólo euro. Y es que aunque la fábrica no produce, su plantilla sí se está ocupando del mantenimiento y vigilancia de las instalaciones. Los problemas para cobrar llegaron a finales del año pasado, aunque finalmente consiguieron que les abonaran la nómina de diciembre y la mitad de la paga de Navidad. Desde entonces no han visto un sólo euro de la compañía. De hecho, a estos 700.000 euros habrá que sumarles las cantidades correspondientes a lo que resta del año, ya que los trabajadores están inmersos en un nuevo expediente de regulación temporal hasta diciembre.

La plantilla acudió el pasado mes de abril a los tribunales para reclamar sus sueldos no cobrados. El juzgado les dio la razón, pero al pedir la ejecución de la sentencia, ésta se les negó debido a que la compañía se encuentra en concurso de acreedores desde el mes de agosto. Fuentes del comité de empresa señalaron que esta nueva situación paraliza cualquier sentencia contra la compañía.

La falta de liquidez no ayuda a mantener el ánimo entre los trabajadores de Mieres Tubos, ya que hay un buen número de ellos que no cobran ningún tipo de prestación económica. Y los que sí han podido cobrar prestación por desempleo dentro del expediente de regulación fueron obligados a coger vacaciones en los meses de verano por parte de la empresa, lo que hizo que también se quedasen sin esta aportación de forma temporal.