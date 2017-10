El amistoso disfrute de pedalear en grupo

"Salimos juntos, llegamos juntos". Ésa es la consigna que se impusieron en 1997 los integrantes del grupo cicloturista "Poco a poco". Veinte años lleva ya pedaleando este colectivo mierenses. Han recorrido toda España con sus bicicletas sin dejar de mantenerse fieles a su lema fundacional. Han subido cumbres, bajado por pedregales, han desafiado al viento, combatido el frió y muchas veces han repudiado también del calor. La bici es muchas veces sufrimiento, pero también disfrute, desahogo y sobre todo compañerismo. Su meta nunca ha sido competir, sino disfrutar del deporte y de la naturaleza. Aquel grupo de jóvenes que decidió unirse a finales del pasado siglo para disfrutar juntos de su pasión por la bicicleta tiene ya miles de kilómetros en sus piernas. Algunos se han ido y otros han llegado. Pero siempre en pelotón, todos juntos.

"Por el grupo han pasado socios de diferentes edades y profesiones. Siempre hemos tenido muy buena armonía, abriendo también las puertas a todo aquel que sin ser socio sintiera ganas de salir en bicicleta y disfrutar de la rutas". José Antonio Pacín es el presidente del grupo, que actualmente cuenta con 24 socios. Ahora bien, el colorido maillot de la entidad ya ha sido sudado por 130 cicloturistas a lo largo de las dos últimas décadas. Han estado en Portugal, Francia y en casi todos los rincones de España, pero reconocen que Asturias esconde tantos enclaves y rutas que cualquier cicloturista podría sentirse plenamente feliz en la región sin buscar más horizontes: "Cuando vienen aficionados de otras comunidades con los que hemos entablado relación se quedan sorprendidos. Nos reprochan con envidia sana que tengamos lugares tan privilegiados para andar a bicicleta justo al lado de casa. Y es cierto, somos unos privilegiados".

Los integrantes de este colectivo interpretan el ciclismo como un entretenimiento saludable alejado de la competición. A lo largo de su ya dilatada trayectoria como asociación han organizado diferentes marchas cicloturistas, pero han quedado bastante desencantados. Se podría decir incluso que doblemente desencantados. "Durante un tiempo organizamos una ruta en Mieres coincidiendo con las fiestas patronales de San Juan, pero todo son problemas. El Ayuntamiento no se implicaba y la Federación sólo tiene interés es recaudar. No sólo no te ayuda nadie, sino que todo son trabas", lamenta José Antonio Pacín. Además, una parte de la juventud que se ha incorporado al ciclismo durante los últimos años tiene una visión bastante distorsionada de las actividades deportivas que buscan únicamente fomentar la convivencia. "La mayoría de los jóvenes actuales que empiezan a montar en bicicleta, o al menos una parte muy significativa de ellos, son demasiado competitivos. En los últimos años ha cambiado la mentalidad un montón. Ahora sólo quieren disputar y no asumen ir en grupo tranquilamente", señalan los miembros de "Poco a poco". Urbano magdalena es uno de los integrante del colectivo. Lleva en el grupo desde su fundación: "Ahora los jóvenes sólo quieren carreras que les llevan al límite. Cuantos más puertos, mejor. Para que participen en una prueba les tiene que meter 200 kilómetros y cuatro mil metros de desnivel", señala. "Los hay que por mucho que les digas que es una marcha de amigos y que el objetivo es que lleguemos todos juntos, en cuando das la salida se lanzan sin mirar atrás y cuando llegamos los demás ya llevan una hora esperado".

El nombre del grupo, "Poco a poco", es una declaración de intenciones, pero eso no significa que el sufrimiento que acompaña siempre al ciclismo no les haya hecho mella en los últimos 20 años. "Una cosa es no competir y otra que no nos demos buenas palizas cuando toca". Picos de Europa es, casi de forma unánime, el escenario predilecto para disfrutar de la bici de montaña: "Tiene unas rutas sin igual, es un auténtico disfrute", señala Magdalena.