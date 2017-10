El valle de Turón se aferra al DNI

Han pasado ya siete años desde que los vecinos del valle de Turón perdieron su identidad. Un error en el Instituto Nacional de Estadística que se trasladó a los DNI de los vecinos, donde desapareció el topónimo local de Turón, y que después se extendió a otras cuestiones como la guía telefónica y el servicio de Correos. Todo esto desembocó en una plataforma vecinal que reunió más de 3.600 firmas para que todo volviera a la normalidad, pero de momento nada ha ocurrido.

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, se comprometió hace unos días para intermediar con el Ministerio de Interior y conseguir que los vecinos recuperasen su identidad. La propuesta se ha visto con buenos ojos desde el movimiento vecinal. Así lo consideró el presidente de "Mejoras del valle", Pepín Fernández, que fue una de las más de medio centenar de entidades que se sumaron a la petición.

Una de sus miembros, Marta Vaquero, que representó al colectivo dentro de la plataforma, aseguraba que "se ha seguido todo el proceso para recuperar la toponimia local, aunque no sabemos en qué punto está, suponemos que debe ser un proceso lento, a pesar de que no reclamamos algo nuevo, sino que se vuelva a la situación anterior". Y es que los vecinos no sólo reunieron casi tantas firmas como ciudadanos tiene el valle, sino que también tocaron en todas las puertas posibles para conseguir apoyo. "Desde el Ayuntamiento sabemos que nos apoyan, sobre todo porque hay un buen número de concejales que son de Turón; pero también tuvimos respaldo del resto de partidos políticos", destacaba Vaquero, quien apuntó que también se mantuvieron contactos con la delegación de Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística.

El único requisito, según habían entendido, era que Turón fuera reconocida desde el Ayuntamiento como "entidad singular". Un paso que los vecinos consideran que "ya se ha dado, pero suponemos que el proceso no es instantáneo". Aún así, Vaquero aseguró que el movimiento vecinal sigue vivo en esta reclamación "porque no es justo, si hasta en la autovía aparece Turón como localidad en el desvío".