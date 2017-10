El Ayuntamiento de Mieres ya permite el empadronamiento de personas sin hogar

Uno de los principales requisitos que exige un ayuntamiento para empadronarse en el municipio es contar con una vivienda propia o en alquiler, pero no todo el mundo puede cumplirlo. El Ayuntamiento de Mieres ha dado un paso al frente en este sentido y desde hace unos días permite el empadronamiento de personas sin hogar. La propuesta partió de una moción presentada hace un año por el grupo municipal de Somos Mieres, que daba cuenta de que "es una realidad el caso de personas viviendo en cocheras y otros lugares que no son propiamente viviendas". Su petición fue aprobada, pero no se había cumplido hasta ahora.

El padrón municipal es el registro administrativo donde figuran todos los vecinos que viven o residen habitualmente en un municipio, independientemente de su nacionalidad o situación legal. Y según la ley, todas las personas que vivan en España tienen la obligación de empadronarse en el municipio donde residen, siendo ésta una prueba de arraigo para conseguir los permisos de residencia en el caso de los ciudadanos extranjeros en situación ilegal, además de ser vital para acceder a las prestaciones municipales y ayudas municipales.

Sin embargo, empadronarse no es una labor sencilla cuando el interesado no puede acreditar que realmente reside en el concejo. Esta cuestión fue observada por el grupo municipal de Somos, que dio cuenta de "la necesidad de eliminar el requisito de contar con una residencia fija para empadronarse, algo que no siempre es posible por no contar con los recursos económicos necesarios".

La propuesta va de la mano del artículo 3.3 de una resolución firmada en marzo de 2015 por el Ministerio de la Presidencia para permitir el empadronamiento sin domicilio. Así, son los servicios sociales los que certifican que el interesado vive en el concejo a través de un informe en el que no tienen por qué referirse ni a las condiciones de la vivienda ni a la validez o derecho a vivir en ella. Algunos ayuntamientos como los de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, ambos en Cataluña, ya llevan tiempo trabajando en este sentido, y a ellos se unirá ahora Mieres.

Junto a esta moción, el grupo de Somos también solicitó la creación de una red de trabajo social para optimizar recursos y asegurar una mejor labor social, pero no obtuvieron respuesta positiva por parte del gobierno local y el PP.