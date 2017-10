María García: "Ser escritor nunca fue fácil, pero ahora tienes más opciones para publicar"

Lola es una joven huérfana que perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Años después del suceso, la policía retoma la investigación con la sospecha de que puede haber sido un asesinato. Así empieza "Y al polvo volverás" (Tandaia, 2017), el primer libro de la lenense María García González. La joven, que estudió Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo, reunió en sólo cuatro días -a través de "crowdfounding" (micromecenazgo a través de internet)- los 800 euros que necesitaba para que una editorial publicara su novela. La autora reconoce que "ser escritor no es fácil, nunca lo fue, pero ahora tienes más alternativas para dar a conocer tu obra".

María García era una niña cuando supo que lo suyo eran las letras: "Me encanta escribir desde siempre". Es más de "chispazos", de textos cortos. Por eso tiene en su cajón "un montón" de relatos. Cuando empezó a escribir "Y al polvo volverás" -primero lo tituló "La mariposa blanca"- , no sabía que estaba comenzando la aventura de su primer libro: "Los personajes, la evolución de la historia? me di cuenta de que no era un relato, que tenía que ser una novela". Ocurrió hace cinco años, cuando ella estudiaba de día y escribía por la noche.

Con la historia ya terminada, se fue a Irlanda a trabajar como niñera. "Tuve el libro parado mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que era una locura tenerlo en un cajón", explica. Una amiga suya le recomendó participar en el concurso anual de Tandaia, porque "a veces se ponen en contacto con los autores, aunque la obra no gane el certamen". Eso ocurrió con "Y al polvo volverás": "Me propusieron conseguir 800 euros para afrontar la edición de los primeros ejemplares".

Empezó entonces una campaña en redes sociales que dio frutos. "Fui un poco pesada en Facebook, estaba cada poco publicando el enlace para buscar mecenas", ríe. En cuatro días, había conseguido el crédito necesario para que su novela se publicara. "Fue muy emocionante recibirla en casa", afirma, con el libro entre sus manos. El libro se está distribuyendo entre los que participaron en el mecenazgo y ya está a la venta en librerías: "Espero que a la gente le guste, que disfruten leyéndola como yo disfruté escribiéndola". Entre sus planes está seguir creando historias, ya tiene en mente la que seguramente será su segunda novela.

Le apasiona escribir, pero pretende ser solo escritora. "Es realmente difícil vivir de la escritura. Salvo que alcances cierta fama y puedas combinar la creación de novelas con otros trabajos, como columnas, ponencias y talleres". Su escritora de referencia es Almudena Grandes. También admira a Félix J. Palma. Adora el teatro y su dramaturgo de cabecera es Enrique Jardiel Poncela, a cuya obra dedicó su Trabajo Fin de Master.

No es lectora de "chick-lit" ni de novela erótica, tan de moda en el mundo editorial. "Admiro a todos los escritores por su trabajo, todo me parece muy respetable. Pero desde la publicación de 'Bridget Jones' todos los personajes femeninos se parecen mucho", opina. Considera que parte del éxito de estas publicaciones radica en que "son fáciles de leer, rápidas. Y está claro que resultan bien entre el público". Si tiene que escoger a una autora del género, se queda con Laura Norton.

Así que es seguro que no tiene previsto decantarse por el romance en su próxima novela, de la que no suelta aún ni prenda. Sí sabe que la tendrá que escribir mientras cursa el master de Profesorado en la Universidad de Oviedo. No se pone plazos, de momento quiere disfrutar de su primer trabajo y de todas las felicitaciones que recibe a diario: "Mi familia, mis amigos, mis vecinos y mi pareja están muy orgullosos de mí. Es una buena recompensa tras todo el trabajo".