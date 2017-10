La mutualidad cuestiona al exdirectivo Alberto Rubio por no denunciar los hechos a tiempo

La asociación de Mutualistas del Montepío salió al quite para denunciar la gestión del actual presidente de la entidad, Juan José Pulgar, tras conocer la revocación de la acusación particular en el "caso Hulla" y pidió su dimisión. Desde la mutualidad lo consideran un "posicionamiento interesado" de esta entidad "creada como pantalla por el que fuera directivo del Montepío y secretario de CC OO en Asturias en tiempos de Postigo y Villa, Alberto Rubio, a quien su frágil memoria parece desconectarle de los hechos" que originaron el actual proceso judicial. Aluden así a las denuncias que habían hecho públicas desde CC OO por la "ruinosa operación del compra del residencial de Roquetas de Mar previa venta de un paquete de chalets en Lo Alcázares, y de los presuntos gastos inflados llevados a cabo con el servicio de limpieza del residencia en la costa de Almería". Rubio, apuntó el Montepío, "conocía estas denuncias", por lo que se preguntan "¿por qué miró para otro lado?" o "¿por qué no cursó denuncia ante el juzgado". Por estas cuestiones a la mutualidad le resulta "curioso" que la asociación "pilotada por Alberto Rubio, con fines muy concretos tras su derrota electoral en el proceso de elección interno se pronuncie sobre decisiones judiciales que podrían perjudicar los intereses de los mutualistas en un futuro", pero sin embargo omita las responsabilidades políticas sobre los acontecimientos originarios del "caso Hulla" "que Rubio pudo haber atajado".