Piden hasta 154.697 euros por la quiebra de Festejos "Santiago" a los exdirectivos

El administrador concursal solicitó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo que se condenase al expresidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Santiago Apóstol" de Sama, Javier Tato, al pago de 115.960 euros, al que se sumaría el abono solidario de 35.078 euros más junto con otro de los integrantes de la antigua gestora, el vicepresidente primero, por su responsabilidad en la quiebra de la entidad. También pidió la inhabilitación para gestionar patrimonios ajenos de cuatro y tres años respectivamente y de dos para el vicepresidente segundo. La Fiscalía eleva hasta los 119.619 euros la reclamación económica a Tato, pidiendo la inhabilitación para gestionar patrimonios ajenos de entre tres y cinco años tanto para él como para el vicepresidente primero.

Tanto el administrador concursal como el ministerio fiscal calificaron el concurso como culpable. El letrado de la empresa Representaciones Antonio 33, Pedro Monzón, trasladó también su adhesión a esta petición. La defensa de Javier Tato se opuso y reclamó que el concurso fuese declarado fortuito.

Los abogados de los otros dos integrantes de la última junta directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura "Santiago Apóstol" de Sama pidieron al juez que el concurso fuese declarado no culpable y si no fuese así que se absolviese a sus defendidos. Los dos exdirectivos de la entidad declararon que era el expresidente el que se encargaba de realizar las contrataciones y quien llevaba la contabilidad. Indicaron ambos que desconocían las deudas que se reclamaban a la sociedad hasta que se lo comunicó uno de los empresarios. Al juicio celebrado ayer por la mañana en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo no acudió el expresidente de la entidad.

El administrador concursal, Ignacio Blanco, basó su calificación del concurso como culpable en el incumplimiento de la obligación contable dado que, afirmó, "no existe contabilidad" de los últimos años y que "sólo se pusieron los ingresos y gastos en un folio". También considera que existió "un incumplimiento del deber de solicitar el concurso" ya que considera que en diciembre de 2013 la junta directiva tendría que "conocer la situación de insolvencia" en la que se encontraba la entidad. Defiende el administrador concursal que desde que tendría que ser declarada la insolvencia hasta que se hizo se incrementó la deuda de la sociedad. Ignacio Blanco hizo hincapié también en el juicio en el incumplimiento del deber de colaborar con la administración concursal por parte del expresidente de Festejos "Santiago".

La mayor parte de la deuda acumulada por la entidad, añadió, se generó en 2013 ya que se recurrió a contrataciones superiores que en años anteriores. Aludió el administrador concursal a que el entonces presidente de la sociedad contrató servicios "que no podía pagar". La deuda de la entidad ronda los 205.000 euros y su único activo es la sede social, ubicada en la calle Víctor Felgueroso de Sama, que está tasada en 54.000 euros.

La Sociedad de Festejos y Cultura "Santiago Apóstol" de Sama nació en 1899. La entrada de la entidad en concurso de acreedores se produjo a mediados de 2015. Su delicada situación salió a la luz pública a finales de 2014 cuando trascendió el embargo de sus bienes tras la demanda por impagos presentada por la empresa de organización de espectáculos Antonio 33.