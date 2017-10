Cien artistas homenajearán en el Sotón a los mineros fallecidos en accidente laboral

Luz, música, interpretación y palabra para los mineros fallecidos en accidente laboral. Más de cien artistas de las Cuencas y Hunosa se unen, en el cincuenta aniversario de la hullera pública, para rendir homenaje a todos los trabajadores fallecidos. El encuentro "En memoria de nuestros mineros" será el viernes 3 de noviembre pero, como el aforo es limitado, se requiere inscripción antes del 1 del próximo mes (a través del teléfono 985 10 72 30). El cartel incluye artistas como "Nuberu", Anabel Santiago, Alberto Rodríguez o el Coro Santiaguín, entre otros.

Será un espectáculo singular. Según los responsables de la hullera pública, "hay músicos pero no es un concierto, hay actores pero no es una obra de teatro y hay escritores y periodistas pero no es una cita literaria". "S e trata de un espectáculo singular que, con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de Hunosa, organiza la empresa para rendir homenaje a todos los trabajadores fallecidos en accidente laboral en las minas asturianas". Con un recuerdo especial, añadieron desde la empresa, "para los que dejaron su vida en los pozos de Hunosa desde la creación de la empresa en el año 1967".

La organización del evento promete "sorprender" a los asistentes con el contenido de esta obra artística. Los intérpretes no se han seleccionado al azar: "están ligados históricamente a la minería, muchos de ellos con vínculos familiares en el sector del carbón y, casi todos, nacidos en las cuencas mineras del centro de Asturias". "Contará con la participación de destacados artistas que pondrán palabra, gesto, interpretación y música a un acto en el que, desde el más profundo respeto, se hará un reconocimiento a aquellos mineros que pagaron el más alto precio -su vida- en el desempeño de su trabajo", afirmaron desde Hunosa.

La música y la voz la pondrán, entre otros, "Nuberu", Marisa Valle Roso, Anabel Santiago, Héctor Braga, Natalia Vázquez y la Orquesta de Cámara de Siero. Además habrá intérpretes, poetas, escritores y periodistas. El cartel incluye a Maxi Rodríguez, Vanessa Gutiérrez, Alberto Rodríguez y Patxi Poncela. Actuarán también el Coro Santiaguín, el Coro San Martín de Sotrondio y la banda "Gaiteros del carbón". Tanto para los artistas, que también se han implicado en la organización del encuentro, como para Hunosa -la empresa fue la impulsora de la idea del homenaje- "constituye un orgullo compartir este evento con la familia minera, con sus amigos y con sus allegados".

La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado. Los interesados en acudir a este encuentro deberán inscribirse, en horario de mañana, a través del teléfono 985 10 72 30. En concreto, deberán llamar de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas. Las inscripciones deben formalizarse antes del día 1 de noviembre. Las localidades se adjudicarán en riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo. En la llamada se reclamarán, sólo a efectos de acceso, el nombre, apellidos y DNI (documento que tendrá que mostrar para acceder al recinto el día del evento). La entrada al pozo El Sotón deberá realizarse entre las 19.30 y las 20 horas.

No es la primera vez que Hunosa homenajea a todos los mineros fallecidos en accidente laboral desde la creación de la empresa pública. La presidenta de la hullera, María Teresa Mallada, inauguró el año pasado un memorial por los mineros fallecidos: un total de 485 placas colocadas en la plaza del pozo El Sotón. Todos los fallecidos en explotaciones de Hunosa desde la creación de la hullera. Para ellos será también el próximo encuentro en el pozo de El Sotón: "En memoria de nuestros mineros".