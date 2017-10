Educación retira el transporte a una niña de Aller, sin acceso seguro al IES

Alba Campomanes ya no tiene transporte escolar. La Consejería de Educación se puso en contacto con su madre, Reme Dacosta, tras iniciarse el curso para informarle de que ya no le correspondía el autobús. Le daban dos alternativas a la niña, de doce años y vecina de Marianes: o caminar por un trayecto sin luces ni aceras, no adecuado para los peatones, o pagar 35 euros mensuales. La familia reclama un trato "igualitario", ya que esta medida no supone un sobrecoste porque su parada está en la línea de la localidad de Boo.

El diputado del Partido Popular, David González Medina, acudió a Aller para denunciar la situación de la joven y de todos los alumnos con problemas con el transporte escolar. En el caso de Campomanes, la medida responde a la norma de retirar el transporte a todos los que vivan a 1,5 kilómetros (o menos) del centro. Una norma, subrayó el diputado, que "no tiene en cuenta la seguridad". Junto al concejal Juan Antonio del Peño, anunció que presentará una proposición no de Ley para reclamar cambios en la normativa.