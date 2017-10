Polémica por "¿Quién quiere casarse con mi hijo?": "Ellos nunca dijeron que fuera su casa"

El gestor de la casa rural El Castañíu, el establecimiento en el que se ha grabado las escenas del programa "¿Quién quiere casarse con mi hijo?" en las que aparecen los alleranos Mari Cruz y Jesús, ha reclamado "respeto" para los participantes en el reality show: "Ellos nunca dijeron que fuera su casa".

A través de una publicación de Facebook, Pedro Cortizo ha aclarado que "la productora Warner Bros selecciona la ubicación para la grabación del programa en un entorno que representa a Asturias, y nos eligen como escenario para ser la casa de Jesús en Asturias". "Algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos", ha añadido.

En este punto, defiende a los participantes alleranos: "en ningún sitio hemos visto a Jesús ni Mari Cruz presumir ni querer aparentar en ningún momento que esta humilde casa de aldea es suya". "Todo lo contrario. Siempre se han prestado a seguirnos en redes sociales, mencionarnos y hablar maravillas de nosotros y de su paso por nuestra Casona", han añadido.

Mari Cruz y Jesús, según el hostelero, "están muy orgullosos de donde son, de donde viven y si se hizo la grabación en nuestra casona fue por necesidades de producción". "Porque se necesitaban unas condiciones determinadas de capacidad, espacios exteriores, entorno natural y tipología", ha señalado.

El gestor de la casa rural, agradece "la oportunidad que se nos ha dado de aparecer en televisión a nivel nacional y en horario de Prime Time". "Y muy especialmente se lo agradecemos al propio Jesús, que fué quien sugirió a la productora Warner Bros la posibilidad de grabar en nuestra Casona", ha matizado.

La publicación en Facebook ha tenido repercusión, y suma ya setenta compartidos.



"No esperábamos esta repercusión, sólo contamos la verdad porque nos parece justo", ha señalado Cortizo. El hostelero hace un llamamiento a la prudencia: "Independientemente de que os guste o no el programa, su formato, sus participantes... no nos gusta que nuestra casona se utilice como argumento para criticar a los protagonistas del programa", ha concluido.