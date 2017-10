Detenido tras perpetrar cuatro robos el motorista que persiguió a un autobús

La Policía Nacional de Mieres ha detenido al hombre que condujo la moto que persiguió a un autobús de Mieres (iba con un acompañante armado con un hacha) y que robó en tres ocasiones, la última en la noche del miércoles, en el Centro de Rehabilitación en Drogodependencias (RED) de Mieres. También asaltó la sede de Proyecto Hombre. El detenido había asistido a terapia en ambos centros, según confirmaron fuentes policiales. Pasará a disposición judicial en las próximas horas, acusado de varios delitos de robo.

Los responsables del centro RED evitaron hacer declaraciones sobre lo ocurrido. Sólo confirmaron que se han sucedido tres robos en la sede del centro (en el centro del casco urbano de Mieres), durante los últimos días. La cronología de los hechos empieza el pasado viernes, cuando el hombre condujo la moto que persiguió al autobús de la línea que cubre el valle de Turón. Él y otro hombre, que iba de paquete y armado con un hacha, interceptaron al conductor en La Reguerona (Santullano, Mieres). En ese lugar iniciaron una persecución que hizo cundir el pánico entre los pasajeros. Fue un viajero. L. U. Z., el que avisó, a petición del conductor, al 091: "Me hablaban, pero había mucho alboroto y no escuchaba lo que me decían al otro lado de la línea", afirmó el pasajero.

Una mujer que iba en el autobús afirmó que "nos perseguían como locos, podrían habernos matado". Los hechos quedaron en una anécdota, en buena parte, gracias a los reflejos del conductor: cerró las puertas traseras para que no pudieran entrar y desvió la ruta hasta el Ayuntamiento de Mieres. Allí esperaban agentes de la Policía Local y Policía Nacional.

El hombre que iba armado fue detenido poco después, en el barrio de Santa Marina. Está en libertad con cargos. Durante el pasado fin de semana, se produjo el primer robo en el Centro de Rehabilitación en Drogodependencias. Este es el primer robo del que está acusado el hombre que conducía la moto. Tiene un problema de adicción y ha estado en rehabilitación en el centro, según fuentes de la investigación, por eso conocía bien el local.

En el primer asalto, el ladrón se llevó varios ordenadores, entre otros electrodomésticos. Además, forzó la puerta para entrar. Los responsables del RED pusieron la denuncia y arreglaron la puerta, pero hubo un segundo asalto en la noche del martes. El tercer robo en el mismo local se produjo en la noche del miércoles. Según fuentes policiales, hubo un testigo ocular que ayudó a la detención del hombre.

La Policía Nacional está ahora ultimando las diligencias y tomando declaración al presunto autor de los hechos al que también se le imputan, siempre según fuentes oficiales, otros asaltos en el concejo durante los últimos días. Las diligencias y el detenido serán puestos a disposición judicial durante los próximos dos días.